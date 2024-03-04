В Подмосковье подготовили более 300 резервных пунктов для голосования

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
320 передвижных и стационарных резервных пунктов для голосования на выборах президента Российской Федерации подготовили в Московской области на случай различных внештатных ситуаций, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Подготовка резервных пунктов для голосования является частью комплекса мероприятий по обеспечению безопасности избирателей и правопорядка в ходе голосования», — отмечается в сообщении.Кроме того, в рамках обеспечения правопорядка все участковые избирательные комиссии будут оборудованы металлодетекторами: из них 75% — стационарными рамками, 25% — переносными. На всех избирательных участках будет работать система видеофиксации, кроме того, камеры «Безопасного региона» будут отслеживать ситуацию и на территориях, прилегающих к избирательным участкам.
Выборы президента РФ состоятся в марте текущего года. Для удобства избирателей они будут проводиться в течение трёх дней — 15, 16 и 17 числа.
Читайте также:
Студентам Сергиева Посада рассказали о предстоящих выборах
В Подмосковье подвели промежуточные итоги информирования избирателей о выборах президента
Информаторы о выборах проводят встречи с подмосковными трудовыми коллективами
Лев Каштанов