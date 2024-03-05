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Жителей Подмосковья пригласили принять участие в тренировочном электронном голосовании

05 марта 2024, 12:16
Фото: iStock/dusanpetkovic

Фото: iStock/dusanpetkovic

Тренировка системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проводится в России в преддверии выборов президента страны, принять участие в тренировке приглашают и жителей Московской области, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Стать участниками тренировочного голосования смогут те избиратели Подмосковья, которые подали заявление для участия в ДЭГ на выборах президента РФ и получили статус «Учтено», — уточняется в сообщении.
Тренировочное голосование началось сегодня, 5 марта, и продлится до 16:00 6 марта. В ходе тренировочного голосования избиратели увидят, как проводится эта процедура, а также проверят, корректно ли работает портал для голосования на их устройстве и с их браузером.


Выборы президента Российской Федерации состоятся в марте текущего года. Для удобства избирателей голосование впервые будет проводиться в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.

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Эксперт рассказал, для кого будет полезен однодневный ОСАГО
Петр Шкуматов: краткосрочные ОСАГО интересны дачникам и таксистам
05 марта 2024, 12:53

Фото: iStock/everydayplus

Краткосрочный полис ОСАГО, который со 2 марта можно оформлять на срок от одного дня до трех месяцев, может быть полезен людям, которые эпизодически пользуются автомобилями.
Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Радио 1» высказал руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

«Например, это могут быть дачники. То есть, люди, которые, допустим, ездят на выходные на дачу. Почему бы им не купить, например, полис на два дня? То есть категорий, которые захотят приобретать такие однодневные полисы, на самом деле, довольно много. Начиная от таксистов, заканчивая дачниками. Но именно рынок покажет, кто именно станет основной целевой аудиторией вот такого механизма», — заявил Шкуматов.
Он также отметил, что по закону ограничений на использований краткосрочных полисов ОСАГО нет. По словам эксперта, однодневный полис — это механизм, который позволяет создать сервис в привычном для пользователя виде, в виде подписки.

«То есть, человек заключает, допустим, однодневные договоры ОСАГО, но в реальности для него это будет выглядеть как подписка на сервис. А как это устроено внутри, я думаю, что автомобилистов мало должно волновать. Это именно возможность подписки на услугу с очень гибким интервалом времени», — подчеркнул Шкуматов.
Согласно проекту ЦБ, стоимость полисов ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев не сможет превышать цену обычного годового полиса для данного автовладельца. При расчете цены коротких полисов страховщики должны будут применять понижающий коэффициент срока действия договора. Также на стоимость будут влиять возраст и опыт водителя, территория и другие факторы.

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В Думе предложили увеличить пенсии ряду россиян
В Госдуме предложили увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии работающих пенсионеров
05 марта 2024, 12:02

Фото: istockphoto /Fascinadora

В России планируют внести изменения в систему пенсионных выплат, которые будут затрагивать работающих пенсионеров.
Это поручение было дано правительству РФ президентом Владимиром Путиным. Депутат Государственной Думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, Светлана Бессараб, поделилась информацией о предстоящих изменениях в пенсионных выплатах.

В интервью сайту «Лента.ру» Бессараб отметила важность поддержки пенсионеров, особенно тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию. Она отметила, что в России право на получение пенсии по старости предоставляется гражданам с 15-летним трудовым стажем. Однако предложение выплачивать пенсию в размере двойного прожиточного минимума тем, у кого 30-летний трудовой стаж, по мнению Бессараб, является упрощенным подходом к пенсионному обеспечению.

«Тридцатилетний стаж фактически означает двойной размер, но это не всегда означает, что гражданин работал в официальном трудовом статусе на протяжении всего этого периода», — подчеркнула депутат.
Согласно предложенным изменениям, планируется снять ограничение на получение трех баллов для работающих пенсионеров. Таким образом, этой категории граждан будет разрешено получать 10 баллов, как и тем, кто продолжает работать и еще не достиг пенсионного возраста. Кроме того, каждый отработанный год после выхода на пенсию будет предусматривать увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, пояснила Светлана Бессараб.

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Полиция в Приморье проведет проверку после жестокого убийства собаки
В Приморье полиция проведет проверку после убийства собаки в поселке Терней
05 марта 2024, 11:56

Фото: istockphoto.com/Adam Sadlak

Полиция Тернейского поселка Приморского края проводит проверку в связи с сообщениями о нескольких случаях живодерства, включая убийство собаки, передает РИА Новости.
В социальных сетях распространилась информация о жестоком убийстве собаки в Тернее. Местные жители утверждают, что животное не проявляло агрессии, его регулярно кормили, он имел чип и обитал в своей будке. Собака пропала на некоторое время, а затем тело животного с признаками насильственной смерти и связанными веревкой лапами было обнаружено неизвестными возле мусорных баков.

«Дежурная часть отдела полиции № 13 межмуниципального отдела МВД России "Дальнегорский" получила заявление от зоозащитников о найденном теле собаки с признаками насильственной смерти на площадке для мусора в поселке Терней. В настоящее время проводится проверка, результаты которой могут привести к возбуждению уголовного дела по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", которая предусматривает до трех лет лишения свободы», — сообщает краевое УМВД России.
Полиция просит свидетелей происшествия или тех, кто располагает информацией о происшедшем, связаться по телефонам: 102, 8-42373-3-21-71. Конфиденциальность гарантирована.

Одна из местных жительниц сообщила РИА Новости, что это не первый случай жестокого обращения с собаками в поселке. Ранее другой пес вернулся к хозяйке после нескольких дней с теми же признаками насилия.

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В Ленинском округе построят многоуровневый паркинг почти на 500 машин
05 марта 2024, 11:56

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Трёхэтажный паркинг на 499 машин построят рядом с деревней Сапроново Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь трёхэтажного здания с дополнительным подземным этажом составит свыше 13 тысяч квадратных метров. На подземном этаже, помимо мест для машин, организуют автомойку на четыре автомобиля, а также места для хранения велосипедов», — отмечается в сообщении.
На прилегающей к зданию территории будет обустроена плоскостная парковка для машин. Кроме того, запланировано комплексное благоустройство, включающее в себя озеленение.

Завершить строительство планируется в 2025 году. Автопаркинг обеспечит рабочими местами 23 человека.

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#ленинский городской округ
#парковка
#строительство
#мособлархитектура
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В Москве суд возобновил следствие по делу экс-замминистра просвещения Раковой
05 марта 2024, 11:56

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Никулинский районный суд города Москвы возобновил следствие по делу бывшего заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой и бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева.
Они обвинялись в хищении 50 миллионов рублей, напоминает РИА Новости. На сегодняшнем заседании должен был быть оглашён приговор. Вместо этого судебное следствие было возобновлено. Как разъяснил судья Алексей Бобков, необходимость в этом возникла для разъяснения непонятной позиции одного из фигурантов дела бывшего сотрудника Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Евгения Инкина. Кроме того, требуется дополнительное изучение судебно-психиатрической экспертизы Раковой.

Как считает следствие, фигуранты дела, в числе которых также ещё один представитель ФНФРО Евгений Зак, юридический консультант «Шанинки» Кристина Крючкова, проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Иван Федотов и гражданский муж Раковой Артур Стеценко, с помощью фиктивных договоров трудоустройства и контрактов Минпросвещения с «Шанинкой» разворовывали бюджетные средства. Ущерб от их действий составил 50 миллионов рублей.

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#суд
#министерство
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Подмосковные создатели игр стали призерами всероссийского конкурса
05 марта 2024, 11:36

Фото: пресс-служба Всероссийского конкурса «Начни игру»

Четыре создателя игр из Московской области вошли в число победителей и призеров финала Всероссийского конкурса «Начни игру». Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского конкурса «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей»
Финал конкурса «Начни игру» проходил в Казани. Победителями стали 24 человека.

Призерами от Московской области стали ученица 10 класса коломенской гимназии №2 «Квантор» Дарья Ватраскина, Анна Любаева из команды «КнигаКит» и команда студенток 3 курса Института бизнеса и дизайна «Следователи» Татьяна Крамина и Кристина Ляшенко.

«Восемь месяцев назад вы начали свой путь с Всероссийским конкурсом «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей». <…> За это время мы вместе однозначно внесли вклад в игровую индустрию. Уважаемые финалисты, будущие победители и призёры Всероссийского конкурса «Начни игру»! Продолжайте упорно работать и, уверен, спустя годы именно вы станете создателями прорывных технологий геймификации или легендарных видеоигр. Творите будущее! Мы на вас рассчитываем!», – поделился первый заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Стоит отметить, что победители и призеры конкурса получили предложения поступить на стажировку или предложения о трудоустройстве, а также ценные призы и награды.

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#программирование
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В Подмосковье назвали самые популярные услуги на региональном госпортале
05 марта 2024, 11:15

Фото: iStock/Thapana Onphalai

Топ-5 самых востребованных услуг регионального госпортала составили в Московской области по итогам минувшей недели, рейтинг возглавили обращения за выпиской из домовой книги, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«За получением выписки из домовой книги на региональный портал госуслуг за неделю обратились 16,6 тыс. раз. Второе по популярности место заняла услуга по замене и выдаче социальных карт жителя Московской области (9 с половиной тысяч обращений). На третье место вышла подача заявлений на участие в ГИА — 7,8 тыс. обращений», — говорится в сообщении.
Четвёртое место недельного рейтинга популярности заняла услуга по онлайн-записи в секции и кружки (3,8 тыс. обращений), а замыкает топ-5 запрос на признание граждан нуждающимися в соцобслуживании (3,1 тыс. заявлений).

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#подмосковье
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На «Доброделе» сократили срок ответа на уточнение модератора
05 марта 2024, 10:56

Фото: Фотобанк МО/Александр Манзюк

Срок ответа на уточняющие вопросы модератора по сообщениям, поступившим на подмосковный портал «Добродел», сократили с десяти до трёх дней, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Все сообщения, отправленные на портал «Добродел», после создания поступают к модератору. Если по сообщению требуются какие-либо дополнения и уточнения, соответствующие запросы модератор направляет в личный кабинет автору. Теперь автору на ответ на эти запросы даётся три календарных дня. Если ответ не поступит, запрос автоматически будет отклонён», — пояснила глава министерства Надежда Куртяник.
При этом если тема запроса осталась актуальной, всегда можно отправить его заново, прикрепив новые фотографии.

В министерстве напомнили, что отправить сообщение на портал «Добродел» можно как со стационарного компьютера, так и через мобильное приложение. Для этого надо будет зайти в свой профиль с учётной записью ЕСИА.

Полная информация о правилах подачи сообщений на портал размещена по ссылке.

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В Самарской области на ж/д перегоне обнаружили посторонний предмет
На ж/д перегоне Жигулевское Море — Химзаводская нашли посторонний предмет
05 марта 2024, 10:36

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

На перегоне Жигулевское Море — Химзаводская в Самарской области обнаружили посторонний предмет на железнодорожной инфраструктуре.
Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги в Telegram-канале.

Из-за этого движение поездов на данном участке приостановлено.

«Пятого марта 2024 года на перегоне Жигулевское Море — Химзаводская (Самарская область) Куйбышевской железной дороги обнаружен посторонний предмет. В связи с проведением оперативных мероприятий правоохранительными органами движение поездов на этом участке временно приостановлено», — говорится в официальном сообщении.
Отмечается, что из-за этого пассажирские и пригородные поезда могут задержаться в ожидании возобновления движения.

Telergram-канал Baza опубликовал фотографию оставленного предмета.



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