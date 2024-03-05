Жителей Подмосковья пригласили принять участие в тренировочном электронном голосовании

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Тренировка системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проводится в России в преддверии выборов президента страны, принять участие в тренировке приглашают и жителей Московской области, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Стать участниками тренировочного голосования смогут те избиратели Подмосковья, которые подали заявление для участия в ДЭГ на выборах президента РФ и получили статус «Учтено», — уточняется в сообщении.Тренировочное голосование началось сегодня, 5 марта, и продлится до 16:00 6 марта. В ходе тренировочного голосования избиратели увидят, как проводится эта процедура, а также проверят, корректно ли работает портал для голосования на их устройстве и с их браузером.
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