Егор Крид и Toxi$ стали фигурантами дела из-за рекламы виски в клипе

Егор Крид/Егор Булаткин и Toxi$/Андрей Смелянский (Фото: Инстаграм* @egorkreed)
Против певца Егора Крида (Егора Булаткина) и рэпера Toxi$ (Андрея Смелянского) завели дело из-за нарушения закона о рекламе, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургского УФАС.
«Управление возбудило дело по признакам нарушения части 6 статьи 5, части 16 статьи 18.1, пункта 6 части 1, пункта 8 части 2 и части 3 статьи 21 закона о рекламе в отношении музыкантов, производителя виски во «ВКонтакте», — обратили внимание в сообщении.
В УФАС обратился гражданин с жалобой на клип из-за рекламы спиртного. Сотрудники управления посмотрели ролик и установили, что демонстрация виски там есть, а пометки о рекламе нет. Помимо прочего, в клипе присутствует нецензурная брань.
Специалисты проверят все обстоятельства. Если вину музыкантов докажут, то нарушителям грозит штраф.
Ранее сообщалось, что Пресненский районный суд начал рассмотрение дела об установлении отцовства. Ответчиком выступает художник Никас Сафронов, а истцом — его предполагаемый сын Вакарис Гибас.
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