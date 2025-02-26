Экономист Балынин перечислил главные ошибки при планировании будущей пенсии

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Как правило, россияне совершают три основные ошибки при планировании своей будущей пенсии. Их перечислил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
В разговоре с изданием «Газета.Ru» он подчеркнул, что в первую очередь к таким ошибкам относится неофициальное трудоустройство и зарплата «в конверте». Это не только приводит к утрате некоторых пенсионных прав, но и вообще может лишить гражданина пенсии при достижении установленного законодательством пенсионного возраста. Как следствие, выход на пенсию будет отложен на пять лет. За это время человек потеряет как минимум 796 704 рублей. Этот расчёт сделан на основе минимальной страховой пенсии по старости, назначаемой в 2025 году.
Второй ошибкой, по мнению экономиста, является отказ от формирования личных накоплений. Балынин убеждён, что начиная уже с 18-летнего возраста человеку следует откладывать часть дохода в некую «пенсионную кубышку» для того, чтобы дополнительно себя финансово обеспечить в старости, как минимум 1% с любых поступлений. Ещё 7% следует откладывать на долгосрочные и среднесрочные финансовые цели (покупка жилья, автомобиля, непредвиденные расходы и т. д.).
Третьей ошибкой, что одновременно и грустно, и смешно, экономист назвал неверную оценку россиянами своей продолжительности жизни. Многие считают, что вообще не доживут до пенсии либо проживут, не работая, очень недолго, поэтому и не заботятся о формировании будущих пенсионных выплат. Однако продолжительность жизни в России неуклонно растёт. Балынин привёл такие цифры: на 1 января 2024 года в стране проживало около 600 тысяч граждан в возрасте 90 лет и старше. Из них 13 тысяч жили уже больше века. Поэтому Балынин призвал закладывать в расчеты период использования самостоятельно накопленных к пенсии средств примерно в 25-30 лет, не меньше.
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Второй ошибкой, по мнению экономиста, является отказ от формирования личных накоплений. Балынин убеждён, что начиная уже с 18-летнего возраста человеку следует откладывать часть дохода в некую «пенсионную кубышку» для того, чтобы дополнительно себя финансово обеспечить в старости, как минимум 1% с любых поступлений. Ещё 7% следует откладывать на долгосрочные и среднесрочные финансовые цели (покупка жилья, автомобиля, непредвиденные расходы и т. д.).
Третьей ошибкой, что одновременно и грустно, и смешно, экономист назвал неверную оценку россиянами своей продолжительности жизни. Многие считают, что вообще не доживут до пенсии либо проживут, не работая, очень недолго, поэтому и не заботятся о формировании будущих пенсионных выплат. Однако продолжительность жизни в России неуклонно растёт. Балынин привёл такие цифры: на 1 января 2024 года в стране проживало около 600 тысяч граждан в возрасте 90 лет и старше. Из них 13 тысяч жили уже больше века. Поэтому Балынин призвал закладывать в расчеты период использования самостоятельно накопленных к пенсии средств примерно в 25-30 лет, не меньше.
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Александр Бойцов