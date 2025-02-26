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Экономист Балынин перечислил главные ошибки при планировании будущей пенсии

Экономист Балынин: Неофициальное трудоустройство чревато потерей части пенсии
Фото: istockphoto/mars58

Фото: istockphoto/mars58

Как правило, россияне совершают три основные ошибки при планировании своей будущей пенсии. Их перечислил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
В разговоре с изданием «Газета.Ru» он подчеркнул, что в первую очередь к таким ошибкам относится неофициальное трудоустройство и зарплата «в конверте». Это не только приводит к утрате некоторых пенсионных прав, но и вообще может лишить гражданина пенсии при достижении установленного законодательством пенсионного возраста. Как следствие, выход на пенсию будет отложен на пять лет. За это время человек потеряет как минимум 796 704 рублей. Этот расчёт сделан на основе минимальной страховой пенсии по старости, назначаемой в 2025 году.

Второй ошибкой, по мнению экономиста, является отказ от формирования личных накоплений. Балынин убеждён, что начиная уже с 18-летнего возраста человеку следует откладывать часть дохода в некую «пенсионную кубышку» для того, чтобы дополнительно себя финансово обеспечить в старости, как минимум 1% с любых поступлений. Ещё 7% следует откладывать на долгосрочные и среднесрочные финансовые цели (покупка жилья, автомобиля, непредвиденные расходы и т. д.).

Третьей ошибкой, что одновременно и грустно, и смешно, экономист назвал неверную оценку россиянами своей продолжительности жизни. Многие считают, что вообще не доживут до пенсии либо проживут, не работая, очень недолго, поэтому и не заботятся о формировании будущих пенсионных выплат. Однако продолжительность жизни в России неуклонно растёт. Балынин привёл такие цифры: на 1 января 2024 года в стране проживало около 600 тысяч граждан в возрасте 90 лет и старше. Из них 13 тысяч жили уже больше века. Поэтому Балынин призвал закладывать в расчеты период использования самостоятельно накопленных к пенсии средств примерно в 25-30 лет, не меньше.

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#покупка
Ученые нашли доказательство существования параллельной вселенной
26 февраля 2025, 08:08

Фото: iStock/Alonso Jerez Castillo

Швейцарские ученые в сотрудничестве с коллегами из США сделали сенсационное заявление, которое может стать началом новой эры в физике. Об этом пишет «NewsFrol».
Они представили доказательства существования параллельных вселенных, что некоторые эксперты сравнивают по значимости с открытием гравитационных волн.

Исследователи обратили внимание на аномальные квантовые изменения, наблюдаемые в ускорителе частиц. Эти явления, по их словам, не поддаются объяснению с точки зрения классической науки, что ставит под сомнение традиционные представления о физике.

Один из авторов исследования отметил, что полученные данные могут свидетельствовать о существовании параллельной реальности, которая взаимодействует с нашей вселенной на субатомном уровне. Однако ученые подчеркивают, что гипотеза требует дальнейших исследований и более широких доказательств для подтверждения своей правомерности.

Если дальнейшие исследования подтвердят эти выводы, человечество может получить доступ к новым технологиям, которые откроют возможности для межпространственных перемещений и новых форм взаимодействия с окружающим миром.

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Индийский премьер Моди может посетить Москву в честь парада 9 мая
26 февраля 2025, 06:13

Фото: iStock/Andrey Rykov

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может приехать в Москву для посещения парада 9 мая на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС.
«Планируется визит премьер-министра Нарендры Моди на парад 9 мая в Москве. С большой вероятностью он состоится, — заявил источник агентства.

К тому же в Индии работают над вопросом участия армии страны в параде. Отмечается, что в случае согласия, расчет ВС приедет в Россию минимум за месяц до праздника для проведения репетиций. На ланный момент решается вопрос о доставке военных в РФ.

Источник уточнил, что участие в параде связано с недавно подписанным соглашением между Москвой и Нью-Дели о проведении совместных мероприятий министерств обороны обеих стран.

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#9 мая
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#рф
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Депутат Гаврилов: у несовершеннолетних есть право продавать квартиру с 14 лет
26 февраля 2025, 04:18

Фото: iStock/simpson33

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) пояснил, что несовершеннолетние имеют право продавать принадлежащие им квартиры с 14 лет. Слова депутата приводят РИА Новости.
«Несовершеннолетние от 14 до 18 лет могут распоряжаться своим имуществом с согласия законных представителей, а в отдельных случаях (например, при эмансипации) — самостоятельно», — пояснил депутат агентству.

До достижения 14-летия имуществом детей распоряжаются законные опекуны. Разрешение на продажу собственности сделано в целях защиты интересов ребенка, чья недвижимость может быть использована не в его интересах. Продавать имущество подросток имеет право после письменного разрешения родителей или опекунов и разрешения органов опеки.

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#подросток
#имущество
#недвижимость
#депутат
#право
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Москвичей предупредили о морозах в ближайшие два дня
Синоптик Позднякова спрогнозировала морозы в ближайшие два дня в Москве
26 февраля 2025, 00:41

Фото: iStock/ValerijaP

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве до конца недели. По ее словам, в ближайшие два дня в столице будут морозными.
«Погоду будет определять область высокого атмосферного давления. Ближайшие двое суток будут облачными и морозными. То есть предстоящей ночью в Москве будет в пределах -10...-14 °С, днём около 0 °С. Прогнозы мы даём от -3 до 1 °С. В городе температура слабо положительная», — рассказала Позднякова в беседе с RT.

Однако уже с четверга температура воздуха начнет повышаться и станет облачно. К концу недели в ночное время ожидается 5-10 °С ниже нуля, а днем — от -3... 2 °С, что является климатической нормой для конца февраля.

Также, по словам синоптика, осадков в конце последнего зимнего месяца не ожидается, он завершится ясной и солнечной погодой.

В конце Масленичной недели все же выпадет небольшой снег, днём ожидается около 0 °С.

При этом первые дни весны не станут солнечными, однако будут теплыми, заключила Позднякова.

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Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов России
25 февраля 2025, 23:18

Жерар Депардье (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

Французский и российский актер Жерар Депардье стал кандидатом на исключение из Союза кинематографистов России за неуплату членских взносов, сообщил РБК.
Отмечалось, что за семь лет задолженность актера составила порядка 10 тыс. рублей. Кроме Депардье в списке кандидатов на исключение оказалась артистка Ингеборга Дапкунайте с долгом в размере 15,5 тысячи рублей, а еще продюсер Александр Роднянский, который должен Союзу кинематографистов больше 20 тыс. рублей. В списке также значится имя Елены Кучеренко, долг которой составил 26, 3 тыс. рублей.

Ранее несколько женщин обвинили Депардье в домогательствах, которые происходили в разные годы. Так, например, акты домогательств были в ходе поездки актёра в Северную Корею в 2018 году После этого инцидента во Франции запретили фильмы с участием актёра.

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*внесен Минюстом в реестр иностранных агентов
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#актёр
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