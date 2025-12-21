Российские банки усилили проверки при переводе крупных сумм
Российские банки на фоне роста числа мошеннических атак стали дополнительно проверять клиентов при переводе крупных сумм, в том числе уточняя родственные связи с получателем средств. Об этом пишет РИА Новости.
При попытке перечислить значительную сумму операция может быть временно приостановлена. После этого с клиентом связывается сотрудник банка. Во время проверки он уточняет личные данные получателя и его связь с отправителем.
Банки также интересуются целью перевода и тем, как будут использованы отправляемые средства. Эти меры предпринимаются для снижения риска мошенничества и защиты клиентов от финансовых потерь.
