Российские банки усилили проверки при переводе крупных сумм

РИА Новости: банки начали уточнять родственные связи при крупных переводах
Фото: iStock/Pinkypills

Российские банки на фоне роста числа мошеннических атак стали дополнительно проверять клиентов при переводе крупных сумм, в том числе уточняя родственные связи с получателем средств. Об этом пишет РИА Новости.



При попытке перечислить значительную сумму операция может быть временно приостановлена. После этого с клиентом связывается сотрудник банка. Во время проверки он уточняет личные данные получателя и его связь с отправителем.

Банки также интересуются целью перевода и тем, как будут использованы отправляемые средства. Эти меры предпринимаются для снижения риска мошенничества и защиты клиентов от финансовых потерь.

Екатерина Коршунова

