Российские банки усилили проверки при переводе крупных сумм

21 декабря 2025, 09:13

РИА Новости: банки начали уточнять родственные связи при крупных переводах

Фото: iStock/Pinkypills

Российские банки на фоне роста числа мошеннических атак стали дополнительно проверять клиентов при переводе крупных сумм, в том числе уточняя родственные связи с получателем средств. Об этом пишет РИА Новости.