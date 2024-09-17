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Экономист Потрясева назвала лучшее время для покупки новогодних подарков

Экономист Потрясева: покупайте новогодние подарки в сезон осенних распродаж
17 сентября 2024, 06:00
Фото: istock/Liubomyr Vorona

Фото: istock/Liubomyr Vorona

Преподаватель кафедры экономики РТУ МИРЭА Елена Потрясаева рекомендовала россиянам приобретать новогодние подарки во время осенних распродаж. В беседе с «Лентой.ру» она отметила, что это поможет избежать задержек с доставкой и сэкономить.
По словам Потрясаевой, к концу ноября и началу декабря маркетплейсы и интернет-магазины перегружаются заказами, что приводит к срывам сроков доставки.

«Если затянуть с покупкой до последнего момента, товар может не прийти вовремя», — подчеркнула экономист.


Потрясаева также отметила, что на небольшие символические подарки, такие как календари или новогодний чай, скидки появятся только после праздников. Для тех, кто встретится с коллегами или друзьями после Нового года, выгодно приобретать такие товары в январе, когда начнутся распродажи.

Ранее психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова заявила, что самым важным для успешного брака является сохранение взаимного уважения и общих ценностей пары. Она подчеркнула, что брак не должен строится на каких-либо страха или комплексах партнёров.

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#скидки
Эксперт объяснила причины стремительного роста заболеваемости половыми инфекциями
17 сентября 2024, 03:20

Фото: istock/Di_Studio

Несмотря на доступность информации и возможность обсуждать вопросы интимного здоровья, количество случаев заражения инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), продолжает стремительно расти.
Об этом сообщила эксперт в области венерических заболеваний Бьянка Данн в интервью изданию Glamour.

По словам Данн, одной из основных проблем является устойчивость новых штаммов ИППП к антибиотикам, что делает их лечение более сложным. Кроме того, инфекциями заражаются не только молодые люди.

«Хотя большинство случаев диагностируют у людей в возрасте 15-24 лет, мы также наблюдаем рост числа заражений среди людей в возрасте 50-70 лет», — отметила она.
Данн назвала главной причиной роста заболеваемости неадекватное половое воспитание в школах и недостаток осведомленности о мерах защиты. Многие люди испытывают стыд при обсуждении своего сексуального здоровья с партнерами и не говорят о средствах контрацепции.
Эксперт подчеркнула, что ответственный подход к здоровью может снизить риски заражения.

«Регулярные медицинские осмотры, соблюдение гигиены, доверительные отношения с партнером и безопасный секс — это главные меры профилактики», — отметила Данн.

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#секс
#эксперт
#лечение
#отношения
#люди
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Неопалимая Купина 17 сентября: приметы, традиции, что можно и нельзя делать на Луков день
Православные 14 сентября отмечают день Иконы Богородицы «Неопалимая Купина»
17 сентября 2024, 00:00

Фото: iStock/arcady_31

Во вторник, 17 сентября 2024 года, православные празднуют день Иконы Богородицы «Неопалимая Купина». В народе этот праздник называли Луков день. На Руси в связи с этим событием знали множество примет, обычаев и верований, предки строго соблюдали запреты и знали, что можно и что нельзя делать в этот день.
Об особенностях Лукова дня, истории праздника, народных приметах и традициях расскажет редакция «Радио 1».

Неопалимая Купина: история

Фото: iStock/Iurii Kuzo

Образ Неопалимой Купины, который дословно переводится как «несгораемый куст» появился в христианской культуре еще в древние времена. Этот куст, согласно писанию, видел Моисей. Считается, что купина таким образом знаменовала непорочное зачатие Иисуса Христа.

Изначально «Неопалимая Купина» так и изображалась в виде пылающего куста, внутри которого находился образ Богородицы, перед которым преклонял колени пророк Моисей. Позже, в XVI веке, сложился более сложный образ, наполненный символами и аллегориями: восьмиугольная звезда, в центре которой изображены Богоматерь и Младенец-Христос.

В центре иконы изображается Богородица с Младенцем, держащая в руках ряд символических атрибутов, связанных с ветхозаветными пророчествами: Гору из книги Даниила, Лестницу Иакова, Врата Иезекииля и прочие. Вокруг звезды размещены сцены из Ветхого Завета: Моисей перед Купиной, сон Иакова, Врата Иезекииля и Древо Иессеево.

Легенды о чудесах, связанных с этой иконой, не сохранили историю ее появления; в русской иконописи она известна с середины XVI века. Икона «Неопалимая Купина» почитается как защитница от пожаров.

Луков день: традиции

Фото: iStock/YelenaYemchuk

На Руси в это время начинали выкапывать лук, отсюда и народное название – Луков день. Также в этот день предки особенно опасались огня. Разговаривая у очага или зажженной свечи, старались говорить тихо, чтобы не привлечь беду. У пламени не спорили и не выясняли отношения, так как, по старинным поверьям, это могло привести к пожару.

В качестве оберега для дома и хозяйственных построек использовали икону «Неопалимая Купина». Считалось, что помимо защиты от огня, она оберегала домашний скот от различных болезней. Поэтому освящение двора с ее помощью считалось важным делом в каждом селе. Обычно его проводили 17 сентября.

В этот день также обходили сеновалы и несколько раз прокалывали их вилами, чтобы разогнать нечистую силу, которая, по поверью, пряталась в стогах сена.

Некоторые женщины в Луков день проводили обряд, чтобы избавиться от соперницы. Для возвращения мужа в семью заговаривали луковицу, разрезали ее пополам и либо закапывали под гнилым деревом, либо бросали в огонь.

Кроме того, 17 сентября по всему дому развешивали связки лука, чтобы отгонять нечистую силу.

Что можно делать 17 сентября

Фото: iStock/bhofack2

На Руси в Луков день обязательно старались съесть хотя бы небольшой кусочек этого овоща. Лук добавляли в супы, подавали к мясу, использовали как начинку для пирогов или ели просто так.

О целебных свойствах лука люди знали еще с давних пор, но приписывали ему и магическую силу. Считалось, что лук способен защитить человека и его дом от болезней и злых духов.

Верующие в этот день шли в церковь, где молились перед иконой «Неопалимая Купина», прося защиты от пожаров и несчастий в доме.

17 сентября почти нет ограничений на различные виды труда. Можно заниматься делами в саду или огороде, идти на работу или затеять домашнюю уборку.

Что нельзя делать 17 сентября

Фото: iStock/TonyFuse

Считалось, что в этот день огонь становился особенно опасным и обретал магические свойства, потому предки старались относиться к нему с большой осторожностью. Запрещали ругаться возле огня и сквернословить, чтобы не навлечь беду.

Не рекомендовали в Луков день игнорировать народные приметы, которые предсказывали пожар. К примеру, плохим знаком было увидеть бегущих по полу мышей, а также скачущего по деревне зайца или летящую кукушку. Говорили, что пожарную бочку с водой нельзя заранее готовить, ведь так вы искушаете высшие силы.

По другим поверьям, Луков день — плохой момент, чтобы отправляться в лес и на природу. Предки верили, что в это время там просыпается Леший, который утаскивает путников в края, откуда нельзя вернуться.

Народные приметы о погоде 17 сентября

Фото: iStock/Mr_Twister

  • если на Луков день наткнешься на большой муравейник — зима будет холодной;
  • весь день льет дождь — осень придет сухая;
  • если после дождя земля сохнет быстрее, чем обычно — жди непогоды;
  • ветер дует с юга — скоро станет еще теплее;
  • закат ярко-красного цвета — завтра будет ветрено.

Именины 17 сентября

Фото: iStock/IvanMikhaylov

Имя для мальчика или девочки 17 сентября, раньше выбирали по именинам. Их сегодня отмечают:
  • Александр;
  • Алена;
  • Василий;
  • Григорий;
  • Елена;
  • Иван;
  • Илона;
  • Митрофан;
  • Михаил;
  • Моисей;
  • Николай;
  • Юлиан.

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В Госдуме объяснили, для чего увеличили численность ВС РФ
Колесник: увеличение Путиным численности ВС РФ связано с растущими вызовами
16 сентября 2024, 23:14

Фото: istockphoto/zim286

Увеличение президентом России Владимиром Путиным штатной численности ВС РФ связано с растущими вызовами перед страной, заявил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник в беседе с изданием «Абзац». По его словам, норма, которая была установлена до этого, соответствовала мирному времени.
«Современные вызовы говорят о том, что теми силами, которые у нас были, тяжело выполнять наложенные на ВС РФ обязанности. Война – дело счётное: сейчас посчитали, сколько необходимо штатных военнослужащих, чтобы не возникало прецедентов для проведения всеобщей мобилизации. Штатные вооружённые силы укомплектованы по нормам мирного времени», — пояснил Колесник.
Депутат добавил, что численность ВС РФ увеличили до 2 млн 389 тысяч для того, чтобы у России была современная контрактная армия, такое решение принималось исходя из опыта СВО, операций ВМФ и в Сирии.

Напомним, указ президента об увеличении численности ВС РФ вступит в силу с 1 декабря 2024 года.

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#путин
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Психолог Наумова озвучила самые важные критерии успешного брака
16 сентября 2024, 19:59

Фото: iStock/Mariia Vitkovska

Психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова заявила, что самым важным для успешного брака является сохранение взаимного уважения и общих ценностей пары.
«Нужно ориентироваться на такие факторы, как есть ли любовь, есть ли сильное чувство, есть ли уважение и есть ли у людей общие ценности, одинаково ли они мыслят на счёт тех или иных вопросов. И тогда уже вне зависимости от возраста больше шансов, что у этой пары получится создать надёжные отношения», — пояснила в беседе с NEWS.ru Наумова.

Она подчеркнула, что брак не должен строится на каких-либо страха или комплексах партнёров.

Ранее клинический психолог, директор и основатель центра психологической помощи для мужчин «ПряМой Диалог» Наталия Щанкина в беседе с «Радио 1» комментировала предложение о введении обязательного похода на консультации психолога перед разводом и заявляла, что семейная терапия не является панацеей.

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#психолог
#ценности
#любовь
#брак
#отношения
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Собянин: в новые квартиры по реновации в 11 домах переедут еще 6 тысяч человек
16 сентября 2024, 19:40

Фото: iStock/Kirill Sirotiuk

В Москве под заселение людей по программе реновации в новые квартиры переедут еще более 6 тысяч человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, для этих целей под программу передали 11 новостроек.
«В сентябре по всему городу передаем под заселение 11 новостроек. Программа реновации набрала хороший ход - в новые квартиры переедут больше 6 тыс. москвичей», — написал градоначальник.
Собянин добавил, что один из ЖК возвели в Электролитном проезде Нагорного района — дом на 318 квартир с современной отделкой, застекленными балконами, лоджиями и подземной парковкой.

Ранее сообщалось, что в Москве открыли второй Центр женского здоровья, его создали на базе городской клинической больницы имени Ерамишанцева. Отмечалось, пациентов в нем начнут принимать со следующего понедельника, 23 сентября.

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В Подмосковье прошел патриотический автопробег в честь 80-летия Великой Победы
16 сентября 2024, 19:10

Фото: пресс-служба правительства МО

В Подмосковье состоялся патриотический автопробег под названием «Наследники Победы в строю! Навстречу 80-летию Великой Победы». Мероприятие стартовало у Дома Правительства Московской области.
По информации пресс-службы правительства МО, в акции приняли участие мотоциклисты из отделений клуба «Ночные волки» в Дмитрове, Талдоме, Истре и Красногорске. Организаторами выступили Совет ветеранов Администрации Губернатора Московской области и Аппарат Московской областной Думы, при поддержке Министерства информации и молодежной политики региона.

Фото: пресс-служба правительства МО

«В следующем году вся страна будет праздновать важную дату — 80-летие Великой Победы. В честь этого проходит много торжественных памятных мероприятий разных форматов. Участники сегодняшнего патриотического автопробега поделились на две колонны и направились к мемориальным комплексам в подмосковных городах — посетили «Парк Победы» и «Рубеж Славы» в Истре, Мемориал 9-й Гвардейской дивизии «Рубеж обороны Москвы» в Красногорске, мемориальный комплекс «Героям-Панфиловцам в Волоколамске. Финальной точкой акции стал памятник «Юным Героям-Партизанам» в Волоколамске. На каждой остановке активисты организовали торжественный митинг и возложили цветы в память о подвиге советских солдат. Радостно видеть, как к подобным мероприятиям активно присоединяются дети и молодежь. Спасибо всем участникам за неравнодушие, активную жизненную позицию, за любовь к Родине, к нашему Подмосковью!» — сообщила министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе.
Общественная организация ветеранов Администрации Губернатора Московской области и Аппарата Московской областной Думы была основана в 1987 году. Одним из ключевых направлений её работы является патриотическое воспитание детей и молодежи. В рамках этой деятельности проводятся встречи с ветеранами, а также различные мероприятия и акции, направленные на сохранение памяти о героических подвигах, совершенных во время Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба правительства МО

Председатель Совета ветеранов Виталий Павличенко подчеркнул, что в Московской области во время войны 27 районов подверглись временной оккупации, из которых 17 были полностью оккупированы. Он отметил, что нет ни одной семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Павличенко также добавил, что такие мероприятия, как автопробег, служат данью памяти тем, кто защищал Родину.

Павличенко указал на важность участия четырех поколений наследников Победы в акции, подчеркивая, что все, независимо от возраста, должны знать и уважать историю своих предков. Он также выразил благодарность губернатору Андрею Воробьеву, Министерству информации и молодежной политики, а также Мособлдуме за поддержку патриотических проектов, назвав это важной работой.

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#екатерина швелидзе
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В Москве открыли второй Центр женского здоровья
В Москве открыли второй Центр женского здоровья, пациентов примут с 23 сентября
16 сентября 2024, 19:04

Фото: Istockphoto/NataliaDeriabina

В Москве открыли второй Центр женского здоровья, его создали на базе городской клинической больницы имени Ерамишанцева. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, пациентов в нем начнут принимать со следующего понедельника, 23 сентября.
«В рамках внедрения в Москве нового стандарта акушерско-гинекологической помощи мы запускаем новый Центр женского здоровья. Мы создаем сеть клиник, которые специализируются исключительно на оказании помощи женщинам. В комфортных, современных условиях мы оказываем здесь весь спектр необходимых медицинских услуг: это и диагностика, и профилактика, и лечение, и сопровождение беременности», — пояснила Ракова.
Заммэра отметила, что к концу 2025 года в Москве будут работать 22 таких центра, всего их планируют открыть 30 по всему городу.

Ранее сообщалось, что в центрах женского здоровья и женских консультациях Москвы женщинам впервые предложат узнать о состоянии организма в области беременности и деторождения, включая сдачу анализов на фертильность и АМГ. Москвички также смогут бесплатно воспользоваться ЭКО и переносом эмбриона, пройдя перед этим генетическую диагностику эмбриона.

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#профилактика
#диагностика
#беременность
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Астролог Драган раскрыла, чего лучше не делать в предстоящий коридор затмений
Астролог Драган рекомендовала не принимать серьёзных решений
16 сентября 2024, 18:33

Фото: iStock/Cocolos Valeriu Octavian

Геополитический астролог Светлана Драган заявила, что в предстоящий коридор затмений, который начнётся 18 сентября и завершится 2 октября, лучше отказаться от принятий серьёзных жизненных решений.
«Как правило, в такие времена лучше не принимать решений, потому что это как будто идёт переключение из одной розетки в другую, и в этот момент просто может всё сбоить, и как будто бы вы можете просто вырубить пробки в этой жизни. Это небезопасно, все те вещи, которые произносятся в затмение, потом не отменить, и даже шуточные вещи могут реализовываться», — раскрыла в беседе с Pravda.Ru Драган.

А экстрасенс Дарья Миронова предупредила, что во время затмений некоторые люди могут ощущать некоторые недомогания.

«Так как в этот день Луна закроет Нептун, но не с нашей стороны планеты, то будут заметны изменения в политике, экономике. Некоторые люди, которые не очень хорошо себя чувствуют или страдают от атмосферных изменений, могут заметить повышение артериального давления», — заявила в беседе с «Вечерней Москвой» Миронова.

Ранее астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» рассказала, что ждать от этой недели каждому знаку и какой сфере нужно уделить особое внимание.

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Родителям раскрыли, как найти подход к замкнутым детям
Психолог Дугенцова рекомендовала обращаться к специалистам при психотравмах
16 сентября 2024, 18:18

Фото: iStock/ipolonina

Детский психолог Дарья Дугенцова заявила, что для предотвращения преступлений школьников-шутеров, взрослым надо уделять должное внимание психологическому здоровью детей.
По её словам, если ребёнок замкнут и неразговорчив, мало ест, то надо установить причину такого поведения и при необходимости обратиться за помощью к специалистам.

«Если он стал отстранённым, избегает общения с родителями и сверстниками, мало ест и много проводит время один, то это показатели психологической травмы, и мы срочно ведём ребёнка к детскому психологу. Если ребёнок всегда замкнутый и живёт «в своём мире», то наша прямая дорога к детскому психиатру. Не боимся данных специалистов! Нужно исключить отклонения», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

До этого главный врач детской клинической больницы им. З. А. Башляевой Исмаил Османов заявлял, что на здоровье ребёнка влияет жизненный настрой, недостаток свежего воздуха, а также увлечение электронными гаджетами.

«Отмечу значимость неправильного питания. Избыток или недостаток веса может привести к нарушению иммунитета, развитию хронических заболеваний. Питание влияет и на умственные способности ребёнка», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Османов.

Ранее сообщалось, что подростка, который напал на одноклассников с молотком в Челябинске, госпитализировали в психиатрическую больницу.

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#психология
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