Экономист Потрясева назвала лучшее время для покупки новогодних подарков

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Преподаватель кафедры экономики РТУ МИРЭА Елена Потрясаева рекомендовала россиянам приобретать новогодние подарки во время осенних распродаж. В беседе с «Лентой.ру» она отметила, что это поможет избежать задержек с доставкой и сэкономить.
По словам Потрясаевой, к концу ноября и началу декабря маркетплейсы и интернет-магазины перегружаются заказами, что приводит к срывам сроков доставки.
Потрясаева также отметила, что на небольшие символические подарки, такие как календари или новогодний чай, скидки появятся только после праздников. Для тех, кто встретится с коллегами или друзьями после Нового года, выгодно приобретать такие товары в январе, когда начнутся распродажи.
Ранее психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова заявила, что самым важным для успешного брака является сохранение взаимного уважения и общих ценностей пары. Она подчеркнула, что брак не должен строится на каких-либо страха или комплексах партнёров.
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«Если затянуть с покупкой до последнего момента, товар может не прийти вовремя», — подчеркнула экономист.
Потрясаева также отметила, что на небольшие символические подарки, такие как календари или новогодний чай, скидки появятся только после праздников. Для тех, кто встретится с коллегами или друзьями после Нового года, выгодно приобретать такие товары в январе, когда начнутся распродажи.
Ранее психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова заявила, что самым важным для успешного брака является сохранение взаимного уважения и общих ценностей пары. Она подчеркнула, что брак не должен строится на каких-либо страха или комплексах партнёров.
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Елена Перлова