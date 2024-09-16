Родителям раскрыли, как найти подход к замкнутым детям

«Наш коллектив уже не в первый раз участвует в данной акции, поэтому очень важно не только поддерживать чистоту и порядок в лесу, но и сажать новые деревья. В этом году мы высадили около 50 саженцев и, надеюсь, таким образом, помогли нашей природе», — рассказала специалист по связям с общественностью Вероника Грачева.