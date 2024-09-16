Родителям раскрыли, как найти подход к замкнутым детям

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Детский психолог Дарья Дугенцова заявила, что для предотвращения преступлений школьников-шутеров, взрослым надо уделять должное внимание психологическому здоровью детей.
По её словам, если ребёнок замкнут и неразговорчив, мало ест, то надо установить причину такого поведения и при необходимости обратиться за помощью к специалистам.
До этого главный врач детской клинической больницы им. З. А. Башляевой Исмаил Османов заявлял, что на здоровье ребёнка влияет жизненный настрой, недостаток свежего воздуха, а также увлечение электронными гаджетами.
Ранее сообщалось, что подростка, который напал на одноклассников с молотком в Челябинске, госпитализировали в психиатрическую больницу.
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«Если он стал отстранённым, избегает общения с родителями и сверстниками, мало ест и много проводит время один, то это показатели психологической травмы, и мы срочно ведём ребёнка к детскому психологу. Если ребёнок всегда замкнутый и живёт «в своём мире», то наша прямая дорога к детскому психиатру. Не боимся данных специалистов! Нужно исключить отклонения», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.
До этого главный врач детской клинической больницы им. З. А. Башляевой Исмаил Османов заявлял, что на здоровье ребёнка влияет жизненный настрой, недостаток свежего воздуха, а также увлечение электронными гаджетами.
«Отмечу значимость неправильного питания. Избыток или недостаток веса может привести к нарушению иммунитета, развитию хронических заболеваний. Питание влияет и на умственные способности ребёнка», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Османов.
Ранее сообщалось, что подростка, который напал на одноклассников с молотком в Челябинске, госпитализировали в психиатрическую больницу.
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Мелисса Тимофеева