На «Госуслугах» появилась анонимная связь с водителями

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На портале «Госуслуги» появилась новая функция, позволяющая анонимно сообщить автовладельцу о проблемах с его машиной. Оповещения об новом обновлении начали приходить пользователям на телефоны.
Теперь пользователи могут уведомить водителя, если его автомобиль блокирует проезд, попал в ДТП, мешает эвакуации, у него сработала сигнализация, остались включённые фары, открыто окно или спущено колесо.
Чтобы воспользоваться возможность, которое предоставляет обновление, необходимо перейти в раздел «Транспорт и права» и выбрать пункт «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства».
Ранее «Радио 1» передавало, что в Томске задержали наркоторговца-иностранца с фальшивым удостоверением «ФССБ». Видео задержания и подробности дела можно найти в нашем материале.
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Чтобы воспользоваться возможность, которое предоставляет обновление, необходимо перейти в раздел «Транспорт и права» и выбрать пункт «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства».
Ранее «Радио 1» передавало, что в Томске задержали наркоторговца-иностранца с фальшивым удостоверением «ФССБ». Видео задержания и подробности дела можно найти в нашем материале.
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Мария Моисеева