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На «Госуслугах» появилась анонимная связь с водителями

На «Госуслугах» стало возможно отправить анонимное сообщение владельцу машины
Фото: iStock/Miljan Živković

Фото: iStock/Miljan Živković

На портале «Госуслуги» появилась новая функция, позволяющая анонимно сообщить автовладельцу о проблемах с его машиной. Оповещения об новом обновлении начали приходить пользователям на телефоны.
Теперь пользователи могут уведомить водителя, если его автомобиль блокирует проезд, попал в ДТП, мешает эвакуации, у него сработала сигнализация, остались включённые фары, открыто окно или спущено колесо.

Чтобы воспользоваться возможность, которое предоставляет обновление, необходимо перейти в раздел «Транспорт и права» и выбрать пункт «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства».



Ранее «Радио 1» передавало, что в Томске задержали наркоторговца-иностранца с фальшивым удостоверением «ФССБ». Видео задержания и подробности дела можно найти в нашем материале.

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Холодная погода ожидается в центре европейской России: температура опустится ниже нормы
Вильфанд: температура в центре России опустится ниже нормы впервые в 2025 году
11 февраля 2025, 08:22

Фото: iStock/bruev

В субботу, 15 февраля 2025 года, температура воздуха в центре европейской России впервые в этом году опустится ниже климатической нормы, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По прогнозам синоптиков, в тылу циклона, который будет находиться к востоку от европейской части страны, ожидается поступление холодных воздушных масс. В результате этого температура воздуха составит от минус восьми до минус тринадцати градусов. Дневные температуры будут колебаться в диапазоне от минус шести до минус одиннадцати градусов.

Вильфанд отметил, что это похолодание станет первым случаем снижения температуры ниже нормы в текущем году.

Зима в этом году порадовала москвичей и жителей региона аномально теплой температурой и солнечным светом. Но продержится ли эта легкая природная нега до конца зимы? Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что февраль станет самым холодным месяцем этой зимы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#зима в подмосковье
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Квантовый компьютер смоделировал страшный конец света
Nature Physics: техасские ученые сгенерировали конец света в одно мгновение
11 февраля 2025, 08:13

Фото: iStock/alex-mit

Чтобы смоделировать процесс катастрофического распада Вселенной, который также известен как ложный вакуумный распад, ученые впервые задействовали квантовый компьютер. Об этом информирует Nature Physics.
Для исследования процесса, который угрожает всей Вселенной, использовалась 5,564-кубитная квантовая система. С помощью квантового компьютера D-Wave ученые построили упрощенную модель Вселенной и закодировали ее. По мнению исследователей, космический вакуум может находиться в нестабильном состоянии и, распавшись, образовать пузырь истинного «вакуума», который при расщеплении будет уничтожать все на своем пути.

Благодаря данному научному эксперименту специалисты смогли понаблюдать за формированием и поведением пузырей «истинного» вакуума, при этом практические показатели совпали с теоретическими расчетами. Соответствующее исследование открывает перед учеными новые возможности в области изучения космологии и квантовых вычислений.
Соответствующее исследование открывает перед учеными новые возможности в области изучения космологии и квантовых вычислений
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МВД рассказало о вовлеченности более 2 млн человек в обналичивание похищенных мошенниками средств
МВД: более 2 млн человек вовлечены в схемы по обналичиванию украденных средств
11 февраля 2025, 02:13

Фото: iStock/nevodka

Более 2 миллионов человек вовлечены в преступные схемы по обналичиванию украденных средств, включая зарубежные колл-центры и их пособников. Об этом заявил заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов сайту «Аргументы и факты».
По его словам, в схемах участвуют «дропы», предоставляющие данные своих банковских карт, и иностранные организаторы, координирующие атаки на жертв из других стран.

Филиппов отметил, что преступники избегают ответственности, действуя через юрисдикции, не сотрудничающие с Россией. Особую сложность, по его мнению, создаёт отсутствие взаимодействия с западными странами в условиях конфликта РФ с Украиной. Это затрудняет задержание зарубежных злоумышленников.

Мошенники действуют с умом: воруют не там, где живут. Так, например, колл-центр, расположенный в одной стране, выбирает себе «жертвами» жителей другой.

Ранее сообщалось о том, как пожилая женщина познакомилась с «Илоном Маском» и перевела ему $26 тыс. на топливо для личного самолёта.

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«Светофор» закрыли из-за просрочки и фальсификата: изъято более тонны мяса
Mash: Россельхознадзор массово закрыл магазины «Светофор» из-за просрочки мяса
11 февраля 2025, 02:00

Фото: iStock/VLG

Сети магазинов «Светофор» в Центральной России массово закрываются из-за продажи просроченного мяса и фальсифицированных продуктов, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Россельхознадзора, во время проверок изъяли более тонны продукции: 106 кг мяса — без ветеринарных документов, 944 кг — без маркировки производителя.

Лабораторные анализы выявили нарушения: в пельменях «Элитные» и колбасе «Чайная» обнаружена ДНК птицы, не указанная в составе, а в молочных продуктах — растительные жиры и консерванты.

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Проблемы зафиксированы в магазинах Москвы, Алтайского края, Архангельской, Иркутской, Тверской, Ярославской, Московской, Омской, Тульской областей, Бурятии, Карелии, Удмуртии и Ненецком АО. Также выявлены «мертвые» точки — зарегистрированные, но не работающие магазины (20 в Иркутской области, 9 в Удмуртии, 7 в Бурятии).

По фактам нарушений возбуждены административные дела, информация направлена в прокуратуру и региональные ветеринарные службы.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор выявил массовые нарушения при реализации продуктов в магазинах сети «Светофор» в нескольких регионах России. Еще в январе 2025 года проверки показали грубые несоблюдения требований технических регламентов ЕАЭС.

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#птицы
#светофор
#магазины
#анализы
#нарушения
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«Охать и ахать странно»: Российская чиновница назвала 14-летнюю жертву изнасилования и её родителей виновными в трагедии
Чиновница из Тувы Тембрель назвала девочку-жертву «виноватой» в своем изнасиловании
11 февраля 2025, 01:06

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Туве расследуется серьезное преступление: трое подростков и их сообщник задержаны по подозрению в изнасиловании школьницы, не достигшей 14 лет. При этом пресс-секретарь администрации Кызыла Азиана Тембрель возложила ответственность за произошедшее на пострадавшую и её родителей, заявив, что девушки из неблагополучных семей чаще становятся жертвами. Об этом пишет Telegram-канал «360.ru».
По данным следствия, один из нападавших снимал преступление на видео.

Тембрель, являющаяся советницей главы города, обвинила родителей жертв подобных преступлений в недостаточном воспитании своих детей и злоупотреблении алкоголем, а самих пострадавших — в участии в «вечеринках», которые, по её мнению, провоцируют насилие. Мол, не находи они себе «плохих компаний», их бы не домогались.

Жалобы, негодование и возмущение семей пострадавших и самих жертв Тембрель довольно радикально упростила до «оханья и аханья» в своем Instagram*. Однако после волны критики женщина удалила онлайн-пост и закрыла аккаунт в соцсети.

Бывший чемпион по мотогонкам оказался педофилом и сядет на 18 лет за множественные изнасилования 7-летней девочки
Бывший чемпион по мотогонкам оказался педофилом и сядет на 18 лет за множественные изнасилования 7-летней девочки
Несмотря на мягкую формулировку, идейный посыл поста действительно вышел сомнительным — многим пользователем показалось, что своими словами Тембрель частично оправдывает насильников.

«Скажу лишь одно, зачастую так бывает, что девочки распивают в компаниях и попадают в такие истории. Печально. А виноваты в большинстве своем родители. Как правило, жертвы из неблагополучных семей, где пьют. (...) Охать ахать странно, это всегда было и есть. Поэтому девочек надо учить, воспитывать. За девочками ответственность втрое выше», — написала пресс-секретарь в посте.
Реакция властей на заявления чиновницы пока не озвучена.

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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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