«Ребенок от 1057 мужчин? Я не вру про беременность»: ​Порнозвезда дикого секс-марафона Бонни Блю оспорила слухи

Скандально известная за марафонный секс с более чем 1000 мужчинами порнозвезда OnlyFans, 25-летняя Бонни Блю, дала четкий ответ о своей «беременности». Недавние слухи о возможном ребенке после безумного секс-челленджа вызвали бурные обсуждения в сети, но сама девушка заявила, что информация ложная. Она не забеременела. Лишь подогревала интерес подписчиков, чтобы словить хайп на радость прессе.