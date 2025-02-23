«Ребенок от 1057 мужчин? Я не вру про беременность»: ​Порнозвезда дикого секс-марафона Бонни Блю оспорила слухи

Бонни Блю (Фото: Instagram* @bonnie_blue_xox)
Скандально известная за марафонный секс с более чем 1000 мужчинами порнозвезда OnlyFans, 25-летняя Бонни Блю, дала четкий ответ о своей «беременности». Недавние слухи о возможном ребенке после безумного секс-челленджа вызвали бурные обсуждения в сети, но сама девушка заявила, что информация ложная. Она не забеременела. Лишь подогревала интерес подписчиков, чтобы словить хайп на радость прессе.
При этом девушка несколько раз указала на то, что никого не обманывала — ведь ни разу не сказала прямо «да, я беременна».
Бонни опубликовала видео на YouTube, где опровергает слухи.
Комментаторы отозвались сильным негативом на большинстве соц. платформ. В конце концов, «намеки» на беременность были такие, что сами подводят тебя к «правильному» ответу.
Началось все с того, что Бонни рассказала в одном из постов о странных пищевых «пристрастиях» и в шутку упомянула, что женщины с ребенком нынче привлекают юных мужчин.
Однако кульминацией стало заявление порноактрисы, где она предложила своим подписчикам «не беспокоиться о длинных очередях», желая увидеть младенца, ведь она якобы собирается устроить трансляцию своих «родов» через восемь месяцев.
Эти выходки никак нельзя назвать «отсутствием прямого подтверждения», заявили многие люди. Но Блю негативные отклики мало волнуют. Девушка привыкла поднимать популярность на «черном пиаре».
В последние месяцы Бонни стала известна на Западе как гордая «рекордсменка» — 1 057 партнеров за 12 часов. В их число входили молодые парни, которых с трудом можно было назвать совершеннолетними. Из-за этого клипы Блю заблокировали на некоторых рейтинговых платформах.
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Бонни опубликовала видео на YouTube, где опровергает слухи.
«Да, я не беременная. Не вру про беременность. Где-то неделю назад СМИ подняли шумиху, все хотели моего «комментария»... Сама я сделала всего пару намеков. Я бы никогда не подтвердила ненастоящую беременность, потому что у меня есть стандарты — о таком не врать. (...) Одно время я пыталась забеременеть, но, несмотря на количество секса, не выходило. Это даже грустно. (...) Поэтому одно дело — спать с молодняком, и совсем другое — прямо врать о будущем ребенке», — говорила девушка.
Бонни Блю (Фото: Instagram* @bonnie_blue_xox)
Комментаторы отозвались сильным негативом на большинстве соц. платформ. В конце концов, «намеки» на беременность были такие, что сами подводят тебя к «правильному» ответу.
«Мы общались, ты неглупая и интересная девушка. Зачем ты устраиваешь эту ерунду?», — спросил один из подписчиков. Другой добавил, что снаружи Блю красивая, но внутри — пустота.
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Началось все с того, что Бонни рассказала в одном из постов о странных пищевых «пристрастиях» и в шутку упомянула, что женщины с ребенком нынче привлекают юных мужчин.
Однако кульминацией стало заявление порноактрисы, где она предложила своим подписчикам «не беспокоиться о длинных очередях», желая увидеть младенца, ведь она якобы собирается устроить трансляцию своих «родов» через восемь месяцев.
Бонни Блю (Фото: Instagram* @bonnie_blue_xox)
Эти выходки никак нельзя назвать «отсутствием прямого подтверждения», заявили многие люди. Но Блю негативные отклики мало волнуют. Девушка привыкла поднимать популярность на «черном пиаре».
В последние месяцы Бонни стала известна на Западе как гордая «рекордсменка» — 1 057 партнеров за 12 часов. В их число входили молодые парни, которых с трудом можно было назвать совершеннолетними. Из-за этого клипы Блю заблокировали на некоторых рейтинговых платформах.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева