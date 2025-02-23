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«Ребенок от 1057 мужчин? Я не вру про беременность»: ​Порнозвезда дикого секс-марафона Бонни Блю оспорила слухи

Порнозвезда дикого секс-марафона Бонни Блю опровергла слухи про беременность
Бонни Блю (Фото: Instagram* @bonnie_blue_xox)

Бонни Блю (Фото: Instagram* @bonnie_blue_xox)

Скандально известная за марафонный секс с более чем 1000 мужчинами порнозвезда OnlyFans, 25-летняя Бонни Блю, дала четкий ответ о своей «беременности». Недавние слухи о возможном ребенке после безумного секс-челленджа вызвали бурные обсуждения в сети, но сама девушка заявила, что информация ложная. Она не забеременела. Лишь подогревала интерес подписчиков, чтобы словить хайп на радость прессе.
При этом девушка несколько раз указала на то, что никого не обманывала — ведь ни разу не сказала прямо «да, я беременна».

Бонни опубликовала видео на YouTube, где опровергает слухи.

«Да, я не беременная. Не вру про беременность. Где-то неделю назад СМИ подняли шумиху, все хотели моего «комментария»... Сама я сделала всего пару намеков. Я бы никогда не подтвердила ненастоящую беременность, потому что у меня есть стандарты — о таком не врать. (...) Одно время я пыталась забеременеть, но, несмотря на количество секса, не выходило. Это даже грустно. (...) Поэтому одно дело — спать с молодняком, и совсем другое — прямо врать о будущем ребенке», — говорила девушка.

Бонни Блю (Фото: Instagram* @bonnie_blue_xox)

Комментаторы отозвались сильным негативом на большинстве соц. платформ. В конце концов, «намеки» на беременность были такие, что сами подводят тебя к «правильному» ответу.

«Мы общались, ты неглупая и интересная девушка. Зачем ты устраиваешь эту ерунду?», — спросил один из подписчиков. Другой добавил, что снаружи Блю красивая, но внутри — пустота.
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Началось все с того, что Бонни рассказала в одном из постов о странных пищевых «пристрастиях» и в шутку упомянула, что женщины с ребенком нынче привлекают юных мужчин.

Однако кульминацией стало заявление порноактрисы, где она предложила своим подписчикам «не беспокоиться о длинных очередях», желая увидеть младенца, ведь она якобы собирается устроить трансляцию своих «родов» через восемь месяцев.

Бонни Блю (Фото: Instagram* @bonnie_blue_xox)

Эти выходки никак нельзя назвать «отсутствием прямого подтверждения», заявили многие люди. Но Блю негативные отклики мало волнуют. Девушка привыкла поднимать популярность на «черном пиаре».

В последние месяцы Бонни стала известна на Западе как гордая «рекордсменка» — 1 057 партнеров за 12 часов. В их число входили молодые парни, которых с трудом можно было назвать совершеннолетними. Из-за этого клипы Блю заблокировали на некоторых рейтинговых платформах.

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«Чудо-мальчишке» 5 лет: Звезда «Кухни» Елена Подкаминская показала светлое видео с сыном в его первый юбилей

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«Чудо-мальчишке» 5 лет: Звезда «Кухни» Елена Подкаминская показала светлое видео с сыном в его первый юбилей
Актриса Елена Подкаминская выложила трогательное видео с сыном в его первый юбилей
23 февраля 2025, 03:06

Елена Подкаминская (Фото: Инстаграм* @podkaminskaya_official)

Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская 21 февраля поделилась в соцсетях трогательным видео в честь пятилетия младшего сына. Клип представляет собой набор светлых и добрых моментов, мальчик просто «заражает» смотрящих своей энергией и оптимизмом.
Подкаминская сделала под видео лаконичную подписку «5!» и поставила «сердечко».

На кадрах пятилетний Саша танцует, путешествует и познаёт мир, излучая безудержную радость. В ролике мальчик смеётся так заразительно, что один из комментаторов окрестил его «танцор-зажигалочка».



«Когда Харизма родилась первой! С днём рождения чудо-мальчишку! Пусть сохранит в себе эту удивительную способность дарить радость!», — отметили подписчики.
45-летняя актриса, воспитывающая троих детей от двух браков, показала, сколько радости дарит материнство — особенно, когда от ребенка такой положительный отклик.

Дети Елены — 14-летняя Полина от первого брака с бизнесменом Александром Пляцевым, а также 7-летняя Ева и именинник Саша от союза с Денисом Гущиным.

Рождение сына в 2020 году стало радостным событием.

«Я была уверена, что родится дочка. Лежу на УЗИ и вдруг вижу вот это место... У меня так сердце екнуло! Я спрашиваю: «А пол какой?». Врач говорит: «Мальчик». У меня было ощущение, что я получила «Оскар» или выиграла Олимпиаду. Конечно, я хотела и звала сынка», — рассказывала Подкаминская в YouTube-проекте Peopletalk TV.
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«Шоу-бизнес эгоистичен, как и зависимость»: солист «Три дня дождя» Викторов связался с фанатами посланием от руки из рехаба
Солист «Три дня дождя» Глеб Викторов обратился к слушателям из рехаба в день рождения
23 февраля 2025, 01:39

Глеб Викторов ​(Фото: кадр из «Культурный код. Муки»)

Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов отметил 29-летие в реабилитационном центре. В праздник он поделился с поклонниками откровенным письмом и анонсировал документальный фильм о борьбе с зависимостью.
Музыкант, временно отрезанный от соцсетей, раскрыл детали личной драмы, вспомнил прошлое и признался: близкие скучают по его прежнему «трезвому» я. О том, что Викторов отправился в рехаб накануне Нового года, сообщил 6 февраля продюсер «Три дня дождя» Сергей Слэм.

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В закрытом учреждении у Глеба нет возможности поддерживать связь «онлайн» самостоятельно, всю информацию о нем передает пресс-служба артиста. Когда Викторов хочет обратиться к подписчикам лично, он составляет рукописное послание. Последнее обращение выложили в Telegram-канале «Глеб три дня дождя».



В нем солист рассказал, как раньше спасался от стресса за рулём. Дороги Красноярск–Абакан, а позже трасса М4 «Дон» (соединяет Москву и Сочи) стали для него терапией.

Теперь такие побеги невозможны: зависимость, по словам Глеба, «забрала всё время», а шоу-бизнес оказался не менее эгоистичным.

Глеб Викторов (Фото: кадр из «Культурный код. Муки»)

«Все просто — зависимость забирала у меня все время и ресурсы. Это очень эгоистичное заболевание. Шоу-бизнес тоже очень эгоистичен. Свободное от употребления время должно полностью принадлежать ему», — написал Викторов.
В документалке «Культурный код», вышедшей в день рождения Глеба, он также раскрыл болезненные эпизоды из жизни. Брак, где супруга требовала «сделать потише» его музыку и «идти на работу», обернулся разводом.

«Жена не давала мне свободы, не давала мне писать музыку. (...) Мы жили очень бедно», — делился Викторов.
Но даже после разрыва отношений и успеха в карьере счастья не прибавилось. Материальные блага, публичное признание — появились различные «приколюхи», но чувствовал себя артист все хуже.

По мнению Викторова, его нынешнее «я» разочаровало дорогих ему людей.

«Близкие скучают по тому трезвому таксисту с амбициями, с мотивацией», — заключил он.
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«Стояла в душе, вся голая»: Николь Кидман рассказала о пугающем моменте материнства
22 февраля 2025, 22:17

Николь Кидман (Фото: Инстаграм* @nicolekidman)

Николь Кидман удалось не только построить успешную карьеру и стать известной на весь мир, но и воспитать четверых детей. 57-летняя звезда сериала «Большая маленькая ложь» поделилась, что материнство ей далось непросто.
Николь объяснила, что ее нередко называют «суперженщиной» — это весьма раздражает артистку. Кидман не особо легко перенесла жизненные испытания, в особенности те, которые связаны с детьми. Огромной проблемой для актрисы стала невозможность кормить грудью.

«Я была напугана, просто в ужасе. Стояла в душе, вся голая, и думала: «Что случилось? Где мое молоко?»» — откровенничала австралийская актриса в беседе с Time.

В то сложное время Кидман поддержала лишь родная сестра, которая помогла ей совладать с непростыми переживаниями.

11 лет Николь прожила с супругом Томом Крузом, ради которой он развелся с женой Мими Роджерс. У Круза и Кидман есть двое приемных детей — дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони. В 2005 году актриса сыграла свадьбу с австралийским исполнителем Китом Урбаном. Звездная пара воспитывает двух дочерей: Сандэй и Фэйт Маргарет.

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#материнство
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Дженнифер Лопес купила роскошный особняк за 21 млн долларов после развода с Аффлеком
22 февраля 2025, 21:58

Дженнифер Лопес (Фото: Инстаграм* @jlo)

После громкого развода с актером Беном Аффлеком Дженнифер Лопес купила роскошный особняк в престижном районе Хидден-Хиллс в Лос-Анджелесе. Стоимость нового дома певицы составила 21 млн долларов (примерно 1,8 млрд рублей), но точная сумма сделки не раскрывается.
Площадь участка превышает 10 тыс. кв. метров, а сам особняк располагается на 930 кв. метрах. Помимо основного здания на участке есть дополнительные постройки, в том числе амбар, конюшни, манеж для верховой езды, гостевой дом и бассейн. По информации TMZ, Дженнифер Лопес заключила «выгодную сделку».

До певицы особняк уже имел звездных владельцев, среди которых — голливудский артист Сильвестр Сталлоне и Джон Фогерти, музыкант и гитарист группы Creedence Clearwater Revival. Это добавляет престижа покупке Лопес.

К слову, Дженнифер и Бен ещё не продали свой бывший семейный дом — особняк в Беверли-Хиллз за 61 миллион долларов, который они приобрели в мае 2023 года.

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#дом
#сделки
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«Та самая витаминка»: иллюзионист Сафронов раскрыл, что помогло ему победить рак
22 февраля 2025, 21:42

Сергей Сафронов (Фото: Инстаграм* @safronov_sergey)

Иллюзионист Сергей Сафронов, у которого в 2021 году обнаружили лимфому, в настоящий момент находится в ремиссии. Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» поделился, что сцена помогла ему вылечить рак.
Сафронов рассказал, что когда он лечился, то старался отвлечься работой. В этом намерении артиста поддержал доктор, которому он до сих пор очень признателен.

«Я не хочу хвастать, но в этом есть определённый не кайф, а именно долгожительство артиста, именно та самая витаминка. Знаете, говорят, сцена лечит. Так вот это тот самый момент», — отметил Сергей в беседе с 78.ru.

В то же время иные медики советовали Сафронову ложиться в стационар и заниматься здоровьем. Однако иллюзионист их не послушал.

Телеведущий подчеркнул, что выходя на сцену, он словно открывал «невидимую баночку», которая сразу заряжала его энергией.

Аплодисменты давали Сафронову много силы, и он чувствовал, как «батарея заполняется». Именно эмоции от выполненных трюков помогли Сергею выздороветь, уточнил он.

Напомним, что три года назад у иллюзиониста выявили лимфому Ходжкина. Опухоль обволакивала сердце, легкие и сосуды. Диаметр ее образования в момент обнаружения составлял порядка 12 сантиметров. В настоящий момент Сергей находится в ремиссии.

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