Оперуполномоченного МВД арестовали по делу о крупной взятке

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Оперуполномоченного по особо важным делам 10 отдела управления «Р» ГУЭБиПК МВД России Павла Китасова обвиняют в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.
Дело возбуждено четвертого декабря 2024 года по статье 291.1 УК РФ, в которой также фигурируют «неустановленные лица».
Китасов был арестован в рамках расследования, однако он отрицает свою вину. Материалы дела указывают на серьезные обвинения, но подробности следствия пока не раскрываются.
Ранее сообщалось, что с 1 марта в России вступает в силу закон, запрещающий продажу просроченных лекарств и препаратов с недостоверной маркировкой.
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Китасов был арестован в рамках расследования, однако он отрицает свою вину. Материалы дела указывают на серьезные обвинения, но подробности следствия пока не раскрываются.
Ранее сообщалось, что с 1 марта в России вступает в силу закон, запрещающий продажу просроченных лекарств и препаратов с недостоверной маркировкой.
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Мария Моисеева