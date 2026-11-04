Экс-вице-премьер Сербии обошел досмотр и сорвал рейс Белград — Москва
Самолет авиакомпании Air Serbia, выполнявший рейс Белград — Москва, совершил разворот над Литвой и отправился обратно в аэропорт вылета. Об этом сообщает сербский портал Nova.rs.
Предварительно, причиной возвращения стала проблема с проверкой безопасности бывшего вице-премьера Сербии Александра Вулина. Как пишет издание, он не прошел необходимые процедуры досмотра, но все равно поднялся на борт. После прибытия самолета в аэропорт имени Николы Теслы специалисты осмотрели багаж чиновника.
Перевозчик пояснил, что решение о возвращении лайнера приняли в соответствии с действующими правилами и инструкциями по безопасности, чтобы провести все необходимые процедуры в полном объеме.
Помимо Вулина, на борту также находились директор компании Srbijagas Душан Баятович и председатель Сербской народной партии Ненад Попович. Рейс возобновят после тщательной проверки самолета и смены экипажа.
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