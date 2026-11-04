Экс-вице-премьер Сербии обошел досмотр и сорвал рейс Белград — Москва

04 ноября 2026, 07:22

Летевший в Москву самолет вернулся Белград из-за досмотра экс-вице-премьера Вулина

Фото: iStock/dongfang zhao

Самолет авиакомпании Air Serbia, выполнявший рейс Белград — Москва, совершил разворот над Литвой и отправился обратно в аэропорт вылета. Об этом сообщает сербский портал Nova.rs.