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Экс-вице-премьер Сербии обошел досмотр и сорвал рейс Белград — Москва

Летевший в Москву самолет вернулся Белград из-за досмотра экс-вице-премьера Вулина
Фото: iStock/dongfang zhao

Самолет авиакомпании Air Serbia, выполнявший рейс Белград — Москва, совершил разворот над Литвой и отправился обратно в аэропорт вылета. Об этом сообщает сербский портал Nova.rs.



Предварительно, причиной возвращения стала проблема с проверкой безопасности бывшего вице-премьера Сербии Александра Вулина. Как пишет издание, он не прошел необходимые процедуры досмотра, но все равно поднялся на борт. После прибытия самолета в аэропорт имени Николы Теслы специалисты осмотрели багаж чиновника.

Перевозчик пояснил, что решение о возвращении лайнера приняли в соответствии с действующими правилами и инструкциями по безопасности, чтобы провести все необходимые процедуры в полном объеме.

Помимо Вулина, на борту также находились директор компании Srbijagas Душан Баятович и председатель Сербской народной партии Ненад Попович. Рейс возобновят после тщательной проверки самолета и смены экипажа.

Лидия Пономарева

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