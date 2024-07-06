Экс-замминистра обороны РФ Шевцова опровергла слухи о своем отъезде во Францию

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск сегодня, 6 июля, заявил об опасности использования мессенджера WhatsApp от корпорации Meta Platforms* в области защиты личных данных пользователей. Об этом предприниматель написал в ответ на один из комментариев в социальных сетях.