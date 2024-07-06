Экс-замминистра обороны РФ Шевцова опровергла слухи о своем отъезде во Францию

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Бывший заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова опровергла слухи о своем отъезде из России во Францию. Об этом она сообщила корреспонденту ТАСС. Экс-замглавы Минобороны назвала сообщения о переезде неправдой и заявила, что находится в Москве.
Информация о том, что Шевцова якобы покинула Россию и улетела во Францию, появилась на прошлой неделе в некоторых телеграм-каналах.
Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что другого бывшего замминистра обороны, Тимура Иванова, подозревают в получении взятки в размере более 1 миллиарда рублей. До этого указывалось, что его задержали 23 апреля 2024 года на своем рабочем месте, а после суд поместил подозреваемого в следственный изолятор, несмотря на его прошения о домашнем аресте.
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«Я сегодня в Кремле на замечательном танцевальном турнире, где будут выступать замечательные пары, показывать свое мастерство. Конечно, это все (слухи - прим. ТАСС) – неправда», – объявила Татьяна Шевцова.
Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что другого бывшего замминистра обороны, Тимура Иванова, подозревают в получении взятки в размере более 1 миллиарда рублей. До этого указывалось, что его задержали 23 апреля 2024 года на своем рабочем месте, а после суд поместил подозреваемого в следственный изолятор, несмотря на его прошения о домашнем аресте.
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Данил Пономарев