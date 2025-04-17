Экс-жена тренера «Зенита» назвала Аршавина «отмороженным»

Андрей Аршавин (Фото: Instagram*, @andrey.arshavin10)
Бывшая жена тренера «Зенита» Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая заявила, что футболист Андрей Аршавин вёл себя как ребёнок. По её словам, он мог закатить истерику на тренировке и уйти, а после напиться и загулять.
«Отмороженный. Он как взрослый человек, но такое ощущение, что в детстве застрял», — цитирует слова Надежды иностранная газета Blik.Напомним, что Андрей Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 года на протяжении девяти лет. После он стал играть за лондонский «Арсенал». В «Зенит» спортсмен вернулся только в 2012 году.
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Анастасия Чубина