В Госдуме рассказали о возможности ​блокировки YouTube в ближайшее время

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В России пока не собираются полностью блокировать YouTube, но платформа находится под строгим наблюдением. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
Депутат отметил, что видеохостинг часто нарушает российское законодательство, игнорируя требования об удалении запрещенного контента.
Ранее сообщалось, что мошенники стали взламывать аккаунты на «Госуслугах» с помощью демонстрации экрана. Управление МВД РФ по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий рассказало, как именно действуют аферисты.
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«На данный момент ни о полном отключении, ни о прямой блокировке YouTube речи пока не идет. Но, как бы то ни было, пользователям стоит помнить о рисках — как с точки зрения доступа, так и в плане хранения своих данных и контента на зарубежной платформе», — добавил он.По словам Немкина, сервис все еще работает в России, хотя сталкивается с перебоями. Только если нарушения со стороны платформы продолжатся, его функционирование могут ограничить.
Ранее сообщалось, что мошенники стали взламывать аккаунты на «Госуслугах» с помощью демонстрации экрана. Управление МВД РФ по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий рассказало, как именно действуют аферисты.
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Мария Моисеева