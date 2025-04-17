В Госдуме рассказали о возможности ​блокировки YouTube в ближайшее время

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил создание в России противоопухолевого препарата «Афотид», не имеющего мировых аналогов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебного дела между Минпромторгом и разработчиком лекарства — компанией «Лина М».