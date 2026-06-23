Парень из Сочи распилил в лесу сейф родителей и отдал аферистам около миллиона рублей

23 июня 2026, 23:39

Фото: iStock/welcomia

В Сочи 18-летний парень поддался на уловку мошенников: распилил в лесу родительский сейф, а затем передал средства курьеру аферистов. Об этом сообщила городская полиция через свой официальный Telegram-канал.





Злоумышленники позвонили молодому человеку, представившись сотрудниками военкомата и ФСБ. Они заявили, что на имя парня оформлены опасные счета. Чтобы «спастись», он должен был передать ценности на проверку.



Парень вывез семейный сейф в лес и распилил его. Внутри находились деньги (около миллиона рублей) и ювелирные изделия, которые обманутый россиянин отдал девушке-курьеру. Она забрала сумку, провела ночь в отеле и на следующей день передала добычу друому участнику схемы в торговом центре.



Вскоре девушку задержали оперативники сочинского уголовного розыска при содействии Хостинского отдела полиции. Ей грозит до шести лет лишения свободы.