Жительница Улан-Удэ оштрафована на 10 тыс. рублей за употребление слова «хохол»
Суд в России впервые признал употребление слова «хохол» административным правонарушением, квалифицировав его как оскорбление по национальному признаку и разжигание ненависти к украинцам. Жительницу Улан-Удэ оштрафовали на 10 тысяч рублей после конфликта в домовом чате.
Инцидент произошёл в Улан-Удэ, где женщина во время ссоры в мессенджере назвала соседа «хохлом» из-за окончания его фамилии на «-ко». Мужчина подал иск, после чего была проведена лингвистическая экспертиза.
Эксперты установили, что в современном русском языке это слово несёт унизительную оценку личности по этническому признаку, — сообщили в Telegram-канале Baza. Судья Советского районного суда Улан-Удэ назначил ответчице штраф по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).
Ранее в том же суде рассмотрели аналогичное дело о публикации материалов, разжигающих ненависть к израильтянам. Женщину, не явившуюся на заседание, оштрафовали на 15 тысяч рублей.
