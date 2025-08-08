Жительница Улан-Удэ оштрафована на 10 тыс. рублей за употребление слова «хохол»

08 августа 2025, 04:31

Суд признал слово «хохол» оскорблением украинцев и оштрафовал женщину

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Суд в России впервые признал употребление слова «хохол» административным правонарушением, квалифицировав его как оскорбление по национальному признаку и разжигание ненависти к украинцам. Жительницу Улан-Удэ оштрафовали на 10 тысяч рублей после конфликта в домовом чате.