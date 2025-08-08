Продавцы и водители лидируют в рейтинге востребованных профессий РФ по итогам полугодия

08 августа 2025, 03:43

Фото: istockphoto / Volha Rahalskaya

Продавцы-консультанты стали самыми востребованными специалистами на российском рынке труда в первом полугодии 2025 года — работодатели разместили 358 тыс. вакансий по этому профилю. Менеджеры по продажам заняли второе место (348,5 тыс. предложений), а водители замкнули топ-3 (157 тыс. вакансий). Данные подтверждают общую тенденцию дефицита кадров в сферах услуг, логистики и торговли.