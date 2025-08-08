Продавцы и водители лидируют в рейтинге востребованных профессий РФ по итогам полугодия
Продавцы-консультанты стали самыми востребованными специалистами на российском рынке труда в первом полугодии 2025 года — работодатели разместили 358 тыс. вакансий по этому профилю. Менеджеры по продажам заняли второе место (348,5 тыс. предложений), а водители замкнули топ-3 (157 тыс. вакансий). Данные подтверждают общую тенденцию дефицита кадров в сферах услуг, логистики и торговли.
Согласно исследованию HeadHunter, операторы call-центров (153 тыс. вакансий) и бухгалтеры (140,8 тыс.) вошли в пятерку наиболее востребованных специалистов. Десятку дополнили разнорабочие, врачи, электромонтажники, кладовщики и слесари, что отражает острый кадровый голод в производственном секторе и здравоохранении.
Рост спроса на продавцов-консультантов (+106% за 2024 год) и строительных специалистов (до +207% по некоторым позициям) связан с расширением ритейла и инфраструктурных проектов. Одновременно отток трудовых мигрантов после ужесточения миграционной политики усугубил дефицит водителей и рабочих профессий.
Несмотря на рекордно низкую безработицу (2,6% по данным Росстата), компании вынуждены конкурировать за сотрудников, повышая зарплаты. В сфере услуг оплата труда выросла на 24%, а в промышленности — на 18%. Особенно заметен рост доходов у водителей экспедиторов (до 145 тыс. рублей) и квалифицированных слесарей (120 тыс. рублей).
