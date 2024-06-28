Эксперт Голицына посоветовала выключить смартфон на несколько дней после падения в воду

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Быстрое выключение смартфона при падении в воду может спасти его.
Об этом сообщила руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.
Если модель телефона позволяет извлечь батарею, это нужно сделать сразу. Также рекомендуется достать SIM-карту. Их лучше просушивать отдельно.
Не нужно использовать фен или другие нагревательные приборы для ускорения процесса сушки. Это может повредить электронику внутри смартфона. Нельзя также оставлять телефон под прямыми солнечными лучами.
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«Если смартфон оказался под водой, необходимо действовать немедленно. Сначала нужно выключить его и не пытаться включить, чтобы избежать короткого замыкания. Затем надо удалить лишнюю воду с поверхности тряпкой или бумажным полотенцем», – посоветовала Голицына в беседе с «Газетой.Ru».
Если модель телефона позволяет извлечь батарею, это нужно сделать сразу. Также рекомендуется достать SIM-карту. Их лучше просушивать отдельно.
Не нужно использовать фен или другие нагревательные приборы для ускорения процесса сушки. Это может повредить электронику внутри смартфона. Нельзя также оставлять телефон под прямыми солнечными лучами.
«Когда смартфон визуально высохнет, следует оставить его на несколько часов или даже суток для окончательного высыхания. Затем можно попытаться включить устройство и проверить его работоспособность», – добавила эксперт.Если после всех этих манипуляций мобильный телефон не включается или работает нестабильно, рекомендуется обратиться в сервисный центр.
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Лора Луганская