Эксперт Киося заявила об отсутствии обвала рынка труда в России

17 марта 2026, 11:58

Фото: iStock/jacoblund

На российском рынке труда не наблюдается системного кризиса, несмотря на рост сокращений. Об этом заявила начальник Центра карьеры КМЭПТ Валентина Киося.





По её словам, текущие увольнения связаны не с ухудшением ситуации, а с оптимизацией штатов после периода активного найма. Ранее компании стремились быстро закрыть кадровый дефицит, возникший после пандемии, и часто расширяли персонал ускоренными темпами.



Сейчас работодатели пересматривают структуру расходов и избавляются от избыточных позиций. Речь идёт о перестройке рынка труда, при которой компании меняют подход к найму, перераспределяют обязанности и внедряют новые технологии, включая автоматизацию и искусственный интеллект.



Наиболее чувствительными к таким изменениям остаются отрасли, зависящие от бюджетных расходов и внешних факторов. Среди них — государственный сектор, медицина и социальные службы.



При этом спрос на специалистов в ряде сфер сохраняется. В частности, речь идёт о IT и электронной коммерции, где компании продолжают активно искать сотрудников. Эксперт в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что быстрой стабилизации рынка труда ожидать не стоит. По её мнению, бизнес продолжит адаптироваться к новым условиям и пересматривать кадровые стратегии.

