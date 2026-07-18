Российские школьники триумфально выступили на Международной олимпиаде по химии
На Международной химической олимпиаде в Узбекистане российская сборная получила четыре золотые медали. Среди награждённых — двое школьников из Москвы, рассказал мэр города Сергей Собянин в Телеграм-канале.
В числе медалистов — выпускник 11‑го класса Игорь Устинов и девятиклассник Арсений Гасаненко. Второй ученик стал абсолютным победителем, так как опередил остальных участников по сумме баллов за теоретический и практический туры.
Собянин уточнил, что российскую команду наградили четырьмя золотыми медалями. Аналогичный результат школьники из РФ показали и в прошлом году. В состязании приняли участие ребята более чем из 90 стран.
Ранее школьник из Москвы не смог смириться с результатом в 99 баллов на ЕГЭ и пошёл на пересдачу. Подробнее об этом в материале «Радио 1».
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