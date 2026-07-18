Достижения.рф

Российские школьники триумфально выступили на Международной олимпиаде по химии

Российские школьники завоевали золото на химической олимпиаде в Узбекистане
Фото: istockphoto/Ritthichai

На Международной химической олимпиаде в Узбекистане российская сборная получила четыре золотые медали. Среди награждённых — двое школьников из Москвы, рассказал мэр города Сергей Собянин в Телеграм-канале.



В числе медалистов — выпускник 11‑го класса Игорь Устинов и девятиклассник Арсений Гасаненко. Второй ученик стал абсолютным победителем, так как опередил остальных участников по сумме баллов за теоретический и практический туры.

Собянин уточнил, что российскую команду наградили четырьмя золотыми медалями. Аналогичный результат школьники из РФ показали и в прошлом году. В состязании приняли участие ребята более чем из 90 стран.

Ранее школьник из Москвы не смог смириться с результатом в 99 баллов на ЕГЭ и пошёл на пересдачу. Подробнее об этом в материале «Радио 1».

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0