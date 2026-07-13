Стало известно, что зумеры начали искать общения с Богом

13 июля 2026, 22:14

Протоиерей Фёдор Бородин сообщил о росте числа молодёжи в храмах

Фото: Istock/Aleksandr Golubev

Настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Фёдор Бородин заявил о росте интереса к религии среди зумеров.





В беседе с «Абзацем» протоиерей сообщил, что молодые люди всё чаще приходят в храмы за духовной поддержкой и поиском жизненного смысла.

«Это во всём мире так. Огромный приток молодых мужчин, например, фиксируется в США — там в православных храмах просто кратный рост. Это связано с тем, что гедонистическая модель существования, когда ты только развлекаешься и ешь, молодого человека часто не устраивает. Человек ищет глубокий смысл жизни и находит его при встрече с Богом. В этом и заключаются его поиски и серьёзные решения», — пояснил священнослужитель.