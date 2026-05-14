«Визы отменили»: Россия и Саудовская Аравия переходят к новому этапу партнёрства

Отмена виз между Россией и Саудовской Аравией поспособствует развитию сотрудничества в экономике, торговле и туризме. Об этом сообщил член группы стратегического видения «Россия — исламский мир» Аль-Шахрани Али Мухаммед в Казани.



Как сообщает «Татар-информ», Россия и Саудовская Аравия отменили визы 11 мая.

«Вся эта работа приведёт к положительному сотрудничеству между двумя странами», — заявил Аль-Шахрани.
Спикер добавил, что страны активно развивают сотрудничество и в сфере образования. Стороны подписали соглашение между образовательными организациями.
«Много студентов из России учится у нас. Уверен, что обмен студентами будет продолжаться», — отметил Али Мухаммед.
Круглый стол «Развитие сотрудничества России со странами исламского мира» прошёл 14 мая в Академии наук РТ в рамках ежегодного заседания группы «Россия — исламский мир». Программа включила две сессии: «Стратегическое партнёрство, технологии и экономика сотрудничества» и «Технологии, инновации и практические инструменты доверия».
Ольга Щелокова

