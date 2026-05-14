«Визы отменили»: Россия и Саудовская Аравия переходят к новому этапу партнёрства

14 мая 2026, 18:47

Отмена виз запустит рост экономики и туризма между Россией и Саудовской Аравией

Отмена виз между Россией и Саудовской Аравией поспособствует развитию сотрудничества в экономике, торговле и туризме. Об этом сообщил член группы стратегического видения «Россия — исламский мир» Аль-Шахрани Али Мухаммед в Казани.





Как сообщает «Татар-информ», Россия и Саудовская Аравия отменили визы 11 мая.

«Вся эта работа приведёт к положительному сотрудничеству между двумя странами», — заявил Аль-Шахрани.

«Много студентов из России учится у нас. Уверен, что обмен студентами будет продолжаться», — отметил Али Мухаммед.