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Назван новый эффективный способ защиты данных на смартфоне

Эксперт Шутов: данные на смартфоне защитит функция второго пространства
06 июня 2024, 03:01
Фото: istock / Tero Vesalainen

Фото: istock / Tero Vesalainen

Для безопасности смартфона, доступ к которому имеют несколько человек, стоит использовать функцию второго пространства. Об этом рассказал преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с «Прайм».


Второе пространство доступное владельцам смартфонов на операционной системе Android, — это рабочий стол, на котором можно разделить деловые и личные папки. В ряд моделей данный функционал встроен, для других можно скачать соответствующее приложение.

Второе пространство можно активировать через меню «Настроек». Необходимо перейти в раздел «Особые возможности», далее «Второе пространство» и выполнитьинструкции. Эксперт порекомендовал обязательно установить пароль — иначе эти манипуляции будут бессмысленны.

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#рабочий
Будущее Украины, «амбассадор ФНС» Лерчек и консьерж Женя: главное первого дня ПМЭФ
Как прошел первый день ПМЭФ-2024: важные соглашение и заявления Путина
06 июня 2024, 02:33

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

В среду, 5 июня, стартовал 27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Темой мероприятия стала «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста». Редакция «Радио 1» расскажет о самых интересных событиях первого дня форума.

Робот Евгений

Сегодня главной достопримечательностью ПМЭФ стал робот Евгений из Московской области. Женю уже прозвали «единственным терпеливым сотрудником ЖКХ».

Представители компании-создателя Жеки «Промобот» отмечают, что робот использует языковую модель YandexGPT 3. Робот также интегрирован с чат-ботом ЖКХ Подмосковья, поэтому может отвечать на узкоспециализированные вопросы.

Евгений — консьерж, умеет работать с домовыми документами, успокаивать пенсионерок, не желающих скидываться на капремонт.

С самого утра Женя возмущался, что с ним мало разговаривают, и развлекал гостей ПМЭФ анекдотами про москвичей и песнями.

Стоит такой Евгений 6 млн рублей.

Новые LADA Iskra и Niva

В первый день ПМЭФ был представлен прототип электрической версии Lada Niva Travel (E-Niva). Концептуальный макет основывается на базе Niva Travel, в нем установлены две литий-никелиевые батареи, которые расположены в багажнике и под задним рядом сидений. Стоит отметить, что зарядка от бытовой розетки займет 12 часов, а от трехфазной — 5,5 часа.

Еще одно машина — LADA Iskra — займет нишу между LADA-Granta и LADA-Vesta. Старт серийного выпуска запланирован на начало 2025 года. В производство и разработку авто вложили 23 миллиарда рублей. В линейку войдут седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.

«Амбассадор ФНС» Лерчек

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) беседе с РБК заявила, что поддерживает изменения в системе налогообложения и назвала себя «амбассадором ФНС». Блогерша призналась, что не против представлять школу, где рассказывала бы про специфику выплат налогов.

«У меня уже было предложение. Одна крупная компания, не буду называть. Но они мне предлагали стать лицом их бренда. Чтобы я говорила: «Плати налоги». Я им сказала, что и так это говорю бесплатно. Я – амбассадор ФНС, и этим горжусь», — поделилась Лерчек.
В компании разводящейся Лерчек также был замечен недавно целовавшийся с Ольгой Бузовой Дава. Блогерша активно что-то рассказывала ему про свой развод.

Фамильное древо Путина

На полях ПМЭФ было представлено генеалогическое древо президента России Владимира Путина, размещенное на стенде Дома семейных традиций «Кристиан». Исследование заказал троюродный брат президента Александр. По результатам экспертизы, род Путина ведет свое начало из Тверской области, а их предки были крестьянами.

Соглашения на миллиарды

В первый день участники форума успели заключить несколько важных соглашений. Банк «Россия» и «Визант Групп» договорились о совместном развитии курортной зоны в Крыму около «Ласточкиного гнезда»: в планах строительство двух отелей на 180 и 140 номеров на южном берегу полуострова, четыре ресторана, конференц- и банкетные залы.

Пять угольных шахт в ЛНР педали в аренду ООО «Торговый дом «Донские угли». Договор был подписан на ПМЭФ между министром топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Денисом Ярошем и гендиректором «Донских углей» Ильей Колесником.

«По шахтам, переданным «Донским углям», общие инвестиции составят порядка 50 млрд руб. в ближайшие пять лет», — заявил Ярош в разговоре с ТАСС.
«МегаФон» и Ivideon подписали соглашение о совместной разработке решения в области облачного видеонаблюдения и видеоаналитики. Имеется в виду масштабируемая и надежная система видеонаблюдения на базе платформы «МегаФон Облако».

Также отметим, что в первые в истории ПМЭФа было подписано соглашение о сотрудничестве без использования бумаг. Документ был заключен между «СКБ Контур» и лизинговой компанией «Интерлизинг» с помощью электронных подписей. Процедура заняла меньше двух минут.

Развитие ИИ в здравоохранении

На медицине сегодня сделан особый акцент. Одно из важных соглашений — между Банком «РОССИЯ» и «Севастопольским центром протезирования и ортопедии». Центр получит финансы на создание реабилитационного учреждения в Симферополе.

«На выделенные средства планируется приобретение помещения, которое будет реконструировано и оснащено современным медицинским оборудованием. Для нас этот проект особенно важен, потому что банк «РОССИЯ» — первый федеральный банк, который в 2014 году развернул сеть отделений на Крымском полуострове», — заявила председатель правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко.
ФМБА планирует выпустить в 2026 г. четыре препарата для лечения редких заболеваний – «аталурен» (для лечения мышечной дистрофии), «тедуглутид» (синдрома короткой кишки), «селексипаг» (легочной артериальной гипертензии) и «трикафта» (муковисцидоза).

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в РФ существует почти 30 медицинских изделий с применением ИИ, 18 из них были зарегистрированы в 2023 году – РФ занимает в этой сфере «практически лидирующие позиции».

В сою очередь, глава офиса ВОЗ в России Батыр Бердыклычев выразил сомнения по поводу доверия возможностям ИИ «вопросов жизни и смерти». Как считает Бердыклычев, это «достаточно опасно», так как ИИ не сможет справиться «в каких-то особенных случаях». Кроме того, невзирая на то что ИИ можно обучить эмпатии, технология не сможет заменить общение с врачом, которое играет важную роль при лечении.

Украинский конфликт и будущее Зеленского

Владимир Путин в ходе ПМЭФ провел встречу с главами мировых информационных агентств. На повестке были актуальные вопросы внутренней и внешней политики России.

В разговоре с руководителями мировых информагенств Путин напомнил, что трагедия на Украине началась с госпереворота 2014 года, за которым стояли США, и именно это стало отправной точкой конфликта. Он отметил, что с того момента Россия предпринимала все попытки, направленные на урегулирование конфликта мирным путем.

«Все считают, что Россия начала войну на Украине. Но никто — я хочу это подчеркнуть — никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с государственного переворота на Украине — антиконституционного государственного переворота. Вот начало войны. Ну разве Россия виновата в этом госперевороте? Нет», — заявил Путин.
Касаемо будущего Владимира Зеленского, Путин высказал мнение, что американское руководство заставит власти Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет, после чего избавится от президента, срок полномочий которого истек 20 мая. На это, по оценке главы России, уйдет около года.

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Путин прибыл в Царское село на выставку, посвященную Пушкину
Путин приехал в Царское Село, где посетил музей-лицей и выставку в честь Пушкина
06 июня 2024, 02:06

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин посетил Государственный музей-заповедник «Царское Село», где его познакомили с воссозданными залами второго этажа Музея-лицея имени Александра Пушкина и выставкой «Поэт и царь», которая посвящена 225-летию со дня рождения поэта.
Глава государства прибыл в Царское Село ночью, ране Путин порядка трех часов общался с руководителями мировых информагентств.

В Царском Селе Путина встретили помощник лидера РФ Владимир Мединский, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Минкульта РФ Ольга Любимова, директор Всероссийского музея А.С.Пушкина Сергей Некрасов, видеозапись опубликована в официальном Телеграм-канале Кремля.

«Сегодня на площади 366 квадратных метров — это второй этаж — мы полностью возродили то, чего еще никто не видел. Это те интерьеры, которые хорошо знал Пушкин, его друзья, поскольку их жизнь здесь проходила», — рассказал журналистам директор Всероссийского музея Пушкина Сергей Некрасов.
Ранее на ПМЭФ раскрыли происхождение родоначальников семьи Путина. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Законопроект об отмене ЕГЭ в России внесут в Госдуму
Депутаты ГД предложили заменить ЕГЭ на итоговую аттестацию
06 июня 2024, 01:24

Фото: istock / monkeybusinessimages

Депутаты из фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
«Законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», согласно которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов», — указано в пояснительной записке.
В случае успешного утверждения, закон может начать действовать с 1 января 2025 года. Полученные ранее результаты ЕГЭ сохранят свою силу на протяжении 4-х лет и могут использоваться при поступлении в вузы.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ на 100 баллов сдали уже 220 подмосковных выпускников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Неполноценность и стресс»: Сексолог раскрыла, сколько можно жить без секса
Сексолог Варра: Женатые люди живут на 20% дольше
06 июня 2024, 00:05

Фото: iStock/proud_natalia

Известно, что секс является одной из базовых составляющих нормальной жизни человека наравне со сном и принятием пищи. Однако каждый человек «секс» понимает по-своему: для одного это любой половой акт, для другого — только те, что закончились оргазмом, для третьего — только отношения с любимым партнёром. Учёными доказано, что сексуальная близость улучшает иммунную и сердечно-сосудистые системы, положительно влияет на гормоны.
Психоаналитик-сексолог международного класса Юлия Варра в беседе с «Радио 1» сообщила, что стабильная сексуальная связь помогает себя чувствовать психологически счастливым.

«Известно, что женатые люди живут на 20% дольше, чем неженатые. Потому что люди привыкают друг к другу, настраиваются друг на друга, и семейная система благотворно действует на все функции организма. Человек чувствует себя более счастливым, более защищенным, и это продлевает жизнь», — сказала эксперт.

По словам сексолога, воздержание от сексуальной жизни напрямую не влияет на физическое здоровье, однако может нарушить психологический баланс человека.

«Все сексологи знают, что воздержание не влияет на наше физическое здоровье, оно не вредно. Но с точки зрения психологии, вредно: человек может считать себя невостребованным, и если долгое время нет кандидатов для близости, то начинается некий комплекс неполноценности, что приводит к тому, что человек чувствует себя не счастливым, вырабатывается гормон стресса кортизол. Если психологически негативный сектор сохраняется долгое время, то он может спровоцировать физические болезни», — отметила специалист.

Собеседница добавила, что необходимое количество сексуальных актов зависит от половой конституции человека.

«Все зависит от половой конституции. Она может быть слабой, средне-слабой, сильной и средне-сильной. Для слабой конституции — секс от одного раза в месяц, а для сильной — до 2-3 раз в день», — сказала Юлия Варра.

По мнению собеседницы, человек может жить без сексуальной связи всю жизнь, но при этом важно чувствовать себя психологически довольным.

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#секс
#эксперт
#здоровье
#комплекс
#жизнь
#обращения
#человек
#болезни
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ПМЭФ подвергался DDoS-атакам на свои системы связи
В оргкомитете ПМЭФ сообщили о DDoS-атаках на системы форума
05 июня 2024, 23:11

Фото: istock / welcomia

С 3 июня в работе провайдера Ростелеком, обслуживающего системы связи ПМЭФ, зафиксирован ряд сетевых проблем, вызванных массированными DDoS-атаками. Об этом сообщил советник Президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.
«Проводится комплекс мероприятий по митигации данных атак, в том числе с привлечением ТСПУ (программно-аппаратный комплекс технических средств противодействия угрозам), разработанный Роскомнадзором», — сообщил Кобяков.
Сейчас после включения дополнительных мер защиты нагрузка на магистральные каналы связи снизилась и держится в безопасных значениях.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня 2024 года.

В ходе ПМЭФ было представлено фамильное древо президента России Владимира Путина. Родословную показали на стенде Дома семейных традиций «Кристиан». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#форум
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#пмэф
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#фонд
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Автоэксперт Балабас призвал не судить о бренде по частным случаям
05 июня 2024, 22:52

Фото: iStock/Greentellect_Studio

Автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас заявил, что судить о китайских автомобильных брендах в целом после двух частных случаев возгораний машин производства Китая не совсем корректно.
Он отметил, что любой автомобиль может воспламениться по ряду причин, включая технические неисправности. При этом специалист признал, что возгорание новых автомобилей всегда настораживает больше и выглядит в глазах потенциальных клиентов всегда подозрительно.

«Видимо, сбивает с толку то, что машина была новая. Практика показывает, что машины горят после достаточно большого количества эксплуатантов. Для новых машин это не самая типичная ситуация. Думаю, производители, которые основательно работают в РФ и нацелены на наш рынок, разберутся в проблеме и пойдут навстречу своим клиентам. Возможно, это произойдет неофициально», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Балабас.

До этого в России за последний месяц сгорели два новых автомобиля китайского производителя GAC.

Ранее вице-президент «АвтоВАЗа» по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак заявил, что сообщения о том, что китайские электромобили собираются в России, являются фейковыми.

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#рф
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Безработица в России в апреле снизилась до нового исторического минимума
Росстат: безработица в РФ в апреле снизилась до минимума в 2,6%
05 июня 2024, 21:03

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Уровень безработицы в России в апреле 2024 года обновил исторический максимум. Об этом следует из данных Росстата.
Отмечается, что в апреле этого года два миллиона человек в возрасте от 15 лет классифицировались как безработные. Уровень безработицы за этот месяц достиг исторического минимума, составив 2,6%.

Напомним, что прошлый минимальный показатель был зафиксирован в марте текущего года. Он составил 2,7%.

По данным Росстата, в марте общая численность безработных россиян составила 2,02 миллиона человек. В апреле она снизилась до 1,96 миллиона человек.

Росстат отмечает, что к концу апреля в органах службы занятости населения состояли на учёте 0,4 миллиона.

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#россияне
#безработица
#росстат
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Стало известно, чем занимаются ветераны СВО
Цивилева: порядка 3,5 тысячи ветеранов СВО занимаются воспитанием детей и молодежи
05 июня 2024, 20:59

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Порядка 3,5 тысячи ветеранов спецоперации занимаются воспитанием детей и молодежи в рамках деятельности фонда «Защитники Отечества». Такие данные привела председатель фонда Анна Цивилева.
«При содействии нашей организации более 3500 ветеранов СВО занимаются воспитанием детей и молодежи, герои встречаются с ними в школах, ссузах и вузах. За год работы фонд стал инициатором более 25 000 мероприятий патриотической направленности», — написала Цивилева в своём Telegram-канале.

По её словам, в мероприятиях приняли участие более 500 тысяч детей. Кроме того, Цивилёва рассказала, что фонд открывает в учебных заведениях мемориальные доски для увековечивания памяти героев – бывших учащихся этих школ.

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Стало известно, сколько в России граждан с цифровой зависимостью
Опрос: Почти половина россиян имеют цифровую зависимость
05 июня 2024, 20:12

Фото: iStock/fizkes

Опрос SuperJob показал, что цифровую зависимость имеют 47% россиян.
Отмечается, что в прошлом году число таких людей было меньше и составляло 42%.

Как передаёт Газета.ру, 15% опрошенных уверенно заявили о своей зависимости от гаджетов и интернета, 32% скорее согласны с этим. При этом 53% респондентов высказали убеждённость в отсутствии у себя подобных явлений.
Исследование показало и взаимосвязь зависимости от гаджетов и возрастов: более молодые респонденты отмечали у себя признаки данного явления, нежели люди старшего поколения.

Ранее опрос «Работа.ру» и СберПодбор показал, что россиян больше всего в руководстве на работе раздражают такие черты, как высокомерие и лживость.

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