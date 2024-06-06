Назван новый эффективный способ защиты данных на смартфоне

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Для безопасности смартфона, доступ к которому имеют несколько человек, стоит использовать функцию второго пространства. Об этом рассказал преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с «Прайм».
Второе пространство доступное владельцам смартфонов на операционной системе Android, — это рабочий стол, на котором можно разделить деловые и личные папки. В ряд моделей данный функционал встроен, для других можно скачать соответствующее приложение.
Второе пространство можно активировать через меню «Настроек». Необходимо перейти в раздел «Особые возможности», далее «Второе пространство» и выполнитьинструкции. Эксперт порекомендовал обязательно установить пароль — иначе эти манипуляции будут бессмысленны.
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