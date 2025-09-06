Назван регион-лидер по заболеваемости ВИЧ в России
Чукотский автономный округ занял первое место по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России по итогам 2024 года с показателем 79,1 случая на 100 тысяч населения. Следом в рейтинге расположились Иркутская и Самарская области.
Согласно данным Минздрава России, в Чукотском автономном округе зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди всех регионов страны. Численность людей с впервые установленным диагнозом составила 79,1 на 100 тысяч населения.
Второе место в печальном рейтинге занимает Иркутская область с показателем 75,7 случая на 100 тысяч населения. На третьем месте расположилась Самарская область (73,7), за которой следуют Алтайский край (71,1) и Кемеровская область (69).
Самые низкие показатели заболеваемости зарегистрированы в Чеченской Республике (4,9), Ингушетии (8,2) и Москве (11,3). В Минздраве подчеркивают, что эти регионы демонстрируют стабильно низкие показатели благодаря активной работе по профилактике и лечению заболевания.
Специалисты министерства объясняют высокую заболеваемость на Чукотке сложными климатическими и географическими условиями, которые затрудняют организацию профилактики и своевременной диагностики ВИЧ по сравнению с другими субъектами РФ.
Читайте также: