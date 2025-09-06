Назван регион-лидер по заболеваемости ВИЧ в России

06 сентября 2025, 03:47

Чукотка стала лидером по заболеваемости ВИЧ среди регионов России

Фото: istockphoto / Volha Rahalskaya

Чукотский автономный округ занял первое место по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России по итогам 2024 года с показателем 79,1 случая на 100 тысяч населения. Следом в рейтинге расположились Иркутская и Самарская области.