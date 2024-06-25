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За полгода до пожара в сгоревшем НИИ во Фрязино случился потоп

«Газета.Ru»: в сгоревшем НИИ во Фрязино ранее был потоп
25 июня 2024, 17:20
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В здании, где ранее располагался научно-исследовательский институт (НИИ) «Платан» во Фрязино, всегда были проблемы с инженерными системами, ранее там случался потоп, сообщил «Газете.Ru» бывший арендатор помещения.
«Электрику тогда комплексно никто не диагностировал. Скинули на арендаторов исправление их косяков и вызвали электрика, чтобы провода в щитках прозвонить с одного конца — и на этом все. То, что это здание обслуживалось из рук вон плохо – факт», — рассказал он.
Накануне пожар во Фрязино полностью охватил четыре этажа бывшего НИИ. Внутри оказалось заблокировано 9 человек, пожарным удалось спасти одного, поиски еще двоих продолжаются. К настоящему времени известно о шести погибших.



«Все помещения сданы в аренду различным организациям, которых насчитывается около 50. В местах проживания директоров управляющей зданием организации, а также организаций, арендующих помещения, произведены обыски. Проводятся допросы», — сообщает пресс-служба Следственного комитета Московской области.

Следователи рассматривают неисправность проводки в качестве одной из версий причин пожара.

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«Хочет искупить вину»: в ГД поддержали отправку зеленоградского маньяка на СВО
Депутат Милонов: зеленоградский маньяк хочет исправиться, воюя на СВО
25 июня 2024, 17:46

Фото: IStock/Vladimir Zapletin

Зеленоградский маньяк решил искупить вину участием в специальной военной операции, сообщил в беседе с NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Маньяк Юрий Гриценко был осужден в 2001 году, его приговорили к 22 годам лишения свободы. Его жертвами стали 5 девушек, еще 10 пострадали. В сентябре 2023 года он добровольно захотел принять участие в СВО и его зачислили в санитарно-эвакуационный отряд. Гриценко должен был освободиться из мордовской ИК-10 летом текущего года по истечении срока назначенного наказания.
«Скорее всего, он захотел показать, что он исправился. Если он должен был выйти летом, то мог беспрепятственно спокойно освободиться, а он пошел туда. Люди, которые приняли для себя решение заменить реальный тюремный срок на пребывание в зоне СВО, — я бы их не обсуждал», — высказался депутат.
Поступок Гриценко можно приветствовать и ставить в пример, чтобы остальные заключенные тоже понимали, что можно загладить вину, не только отбывая срок, добавил Милонов.

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#сво
#убийство
#госдума
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В парке «Патриот» пьяный военный поссорился с сослуживцем и избил его до смерти
В Одинцово на 7 лет осудили военного, который в парке избил сослуживца до смерти
25 июня 2024, 17:36

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к 7 годам колонии строгого режима военного Овчарова А.А., который в состоянии алкогольного опьянения избил одного из сослуживцев до смерти в парке «Патриот». Об этом говорится в приговоре, с которым ознакомилась «Газета.Ru».
Отмечается, что солдаты выпивали в комнате психологической разгрузки, где и произошел конфликт. Потерпевший грубо высказался в адрес Овчарова и получил удар кулаком в лицо. После чего последовала серия ударов, в результате которой у жертвы сломались кости свода и основания черепа.

Согласно информации «Газета.Ru», после совершения преступления обвиняемый перенес тело пострадавшего в медкабинет, где оставил его под присмотром одного из свидетелей и приказал не вызывать скорую помощь. Однако военнослужащие все же вызвали врачей и пытались оказать ему помощь самостоятельно, но мужчина скончался.

Злоумышленник частично признал свою вину.

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#жертвы
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Подмосковные пожарные спасли из горящей конюшни 48 лошадей
25 июня 2024, 17:32

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Конноспортивный комплекс загорелся в деревне Ульянково городского округа Мытищи, пожарные эвакуировали 48 лошадей, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«О том, что в Ульянкове горит конюшня, в которой заперты лошади, в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщил очевидцы. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огнём охвачена вся крыша здания и есть риск, что пожар распространится на соседние строения. Начальник караула запросил для тушения дополнительные силы и средства и дал команду эвакуировать лошадей», — говорится в сообщении.
Пожарные вместе с сотрудниками конноспортивного комплекса вывели из горящего здания 48 лошадей, после чего приступили к тушению. Благодаря оперативным действиям спасателей ни одно животное не пострадало.

Возгорание удалось оперативно ликвидировать. В тушении принимали участие 38 человек, было задействовано десять единиц техники.

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#животные
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В Кении во время протестов погибли восемь человек, пострадала сестра Обамы
CNN: Сестра Обамы пострадала во время протестов против повышения налогов в Кении
25 июня 2024, 17:17

Фото: iStock/Wirestock

Сестра бывшего президента США Барака Обамы, журналистка Аума Обама пострадала от применения правоохранителями слезоточивого газа во время разгона протестов в столице Кении Найроби. Об этом информирует CNN.
По словам пострадавшей, против людей использовали слезоточивый газ. Аума Обама отметила, что в руках у присутствующих были только флаги и плакаты.

Обама пояснила, что решила присоединиться к протестам молодых людей, которые отстаивают свои права. В настоящее время количество погибших составляет восемь человек.

Напомним, в Кении начались протесты после того, как состоялось голосование по проекту бюджета с учётом повышения налогов. Демонстранты жгут административные здания. Уточняется, что пострадали более двухсот человек.

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#протесты
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Грузовик опрокинулся на проезжую часть МКАД
На МКАД опрокинулся грузовик, перекрыт съезд с МКАД на Волгоградский проспект
25 июня 2024, 16:50

Фото: iStock/Aleksei Andreev

Грузовик опрокинулся на проезжую часть на Московской кольцевой автомобильной дороге. Об этом говорится в Telegram-канале департамента транспорта.
В результате произошедшего инцидента перекрыт съезд с внешней стороны МКАД на Волгоградский проспект в центр. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники оперативных служб города.

Данные о пострадавших уточняются. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что три человека погибли после падения BMW c парковки торгового центра в Краснодаре. По предварительной информации, водитель автомобиля перепутал педали из-за чего машина вылетела через стену на улицу.

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Жителей Челябинской области испугали горящие шары, падающие с неба
Жителей Челябинска напугали горящие обломки в небе над Копейском
25 июня 2024, 16:17

Фото: iStock/dzika_mrowka

Жители поселка Чурилово в Челябинске были встревожены, увидев горящие обломки, которые падали с неба около Копейска утром 25 июня. Об этом информирует URA.RU.
Некоторым очевидцам происходящего удалось снять видео, на котором можно заметить, как несколько горящих фрагментов летят вниз. Местные жители предположили, что данные объекты могли быть зарядами, выпущенными из ракетницы в низкую облачность.

В пресс-службе администрации города не подтвердили данные об этом инциденте. В пресс-службе областного МЧС заявили, что информация о произошедшем все еще проверяется.

Ранее сообщалось, что при очередной атаке на Брянскую область силами РЭБ обезврежен украинский беспилотник, его обломки упали на административное здание, после чего там произошел пожар. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#челябинск
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В Петербурге хозяйку бара с крестами оштрафовали за оскорбление чувств верующих
25 июня 2024, 16:12

Фото: istockphoto/ utah778

Хозяйку бара в Петербурге оштрафовали за оскорбление чувств верующих. Об этом сообщили в пресс-службе судов.
Уточняется, что в оформлении заведения использовались символы христианства. В частности, в барном меню присутствовали изображения Божией Матери, Христа, Святого Грааля, а также символы Евхаристии. Так, бар работал с конца мая прошлого года по начало февраля текущего года.

Владелица питейной признана виновной. Вину женщина полностью признала, рассказав о прохождении катехизации. По ее словам, она думала, что такое оформление бара отражает ее любовь к Богу. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что зимой бар посетили активисты и возмутились его оформлением. Отмечалось, что один человек, посмотрев на декор, морально пострадал.

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Появилось видео обстрела пляжа в Севастополе ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами
25 июня 2024, 15:49

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Появилось видео с камер видеонаблюдения, на которых опубликован момент удара американской ракетой ATACMS с кассетными боеприпасами по пляжу в Севастополе. Кадры опубликованы телеграм-каналом Baza.
На ролике видно, как несколько снарядов обрушиваются в прибрежную зону, где в этот момент находятся мирные граждане.

После обстрела пляжа в Севастополе погибли 4 человека, двое из которых – дети, пострадали — 153.

В Минобороны РФ ответственность за произошедшее прежде всего возложили на Вашингтон, который предоставил Украине данный вид дальнобойного оружия.

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#севастополь
#всу
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На переездах МЖД с начала года произошло 11 ДТП с автотранспортом
25 июня 2024, 15:18

Фото: пресс-служба МТДИ МО

11 ДТП с участием автомобилей произошло по вине водителей на переездах Московской железной дороги с начала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на МЖД.
«Свыше 80% аварий произошло из-за водителей легковых машин и около 20% — из-за водителей грузовиков и тракторов. Все нарушители пытались «проскочить» переезд на красный свет светофора и игнорируя звуковые сигналы поезда», — говорится в сообщении.
Отмечается, что три из 11 ДТП произошли на территории Московской и Курской областей, две в Москве, по одной в Орловской, Брянской и Калужской областях. Кроме того, в ряде областей удалось избежать столкновения поезда с автомобилем несмотря на то, что водители грубо нарушили ПДД.

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#железнодорожный переезд
#аварии
#минтранс мо
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