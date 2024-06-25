За полгода до пожара в сгоревшем НИИ во Фрязино случился потоп

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В здании, где ранее располагался научно-исследовательский институт (НИИ) «Платан» во Фрязино, всегда были проблемы с инженерными системами, ранее там случался потоп, сообщил «Газете.Ru» бывший арендатор помещения.
«Электрику тогда комплексно никто не диагностировал. Скинули на арендаторов исправление их косяков и вызвали электрика, чтобы провода в щитках прозвонить с одного конца — и на этом все. То, что это здание обслуживалось из рук вон плохо – факт», — рассказал он.Накануне пожар во Фрязино полностью охватил четыре этажа бывшего НИИ. Внутри оказалось заблокировано 9 человек, пожарным удалось спасти одного, поиски еще двоих продолжаются. К настоящему времени известно о шести погибших.
«Все помещения сданы в аренду различным организациям, которых насчитывается около 50. В местах проживания директоров управляющей зданием организации, а также организаций, арендующих помещения, произведены обыски. Проводятся допросы», — сообщает пресс-служба Следственного комитета Московской области.
Следователи рассматривают неисправность проводки в качестве одной из версий причин пожара.
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