Эксперт опроверг слухи о многократном росте цен на туры в Турцию

13 октября 2025, 16:07

АТОР: отдых в Турции подорожал не более чем на 10% за год

Фото: Istock/naumoid

Вице-президент АТОР Артур Мурадян сообщил, что за год туры в Турцию подорожали на 5-10%.





В беседе с «Татар-информ» Мурадян заявил, что на стоимость путёвок повлияло ослабление рубля. При этом эксперт опроверг информацию о росте цен в 20-30 раз.

«Здесь идёт некорректное сравнение по периодам, скорее всего. Это как сравнивать цены в несезон и на праздники, когда разница в стоимости туров может достигать 50%. Однако если смотреть динамику цен по году, то многие туры, наоборот, подешевели», — пояснил вице-президент АТОР.

