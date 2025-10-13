Эксперт опроверг слухи о многократном росте цен на туры в Турцию
АТОР: отдых в Турции подорожал не более чем на 10% за год
Вице-президент АТОР Артур Мурадян сообщил, что за год туры в Турцию подорожали на 5-10%.
В беседе с «Татар-информ» Мурадян заявил, что на стоимость путёвок повлияло ослабление рубля. При этом эксперт опроверг информацию о росте цен в 20-30 раз.
«Здесь идёт некорректное сравнение по периодам, скорее всего. Это как сравнивать цены в несезон и на праздники, когда разница в стоимости туров может достигать 50%. Однако если смотреть динамику цен по году, то многие туры, наоборот, подешевели», — пояснил вице-президент АТОР.Мурадян отметил, что средняя цена тура на семь дней для двоих сейчас составляет 160–240 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что ФССП в 2025 году выдворила из России около 35 тысяч мигрантов.