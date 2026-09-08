Врач назвала безопасную норму кофе, превышение которой грозит смертью
Если человек будет пить слишком много кофе, это может привести к летальному исходу. Об этом предупредила врач-диетолог Марият Мухина в беседе с НСН.
Специалист уточнила, что безопасная суточная норма кофе составляет 400 миллиграммов – это примерно три-четыре чашки. Пить их рекомендуется до шести часов вечера, и последний приём должен быть за шесть-восемь часов до сна. При превышении установленной дозы возникает риск передозировки, которая способна вызвать аритмию и тахикардию, что в тяжёлых случаях может стать причиной смерти.
Мухина также прокомментировала исследование британских учёных, согласно которому четыре чашки кофе в день делают сон более коротким, однако он становится глубже и «полезнее». Врач-диетолог призвала не доверять таким выводам, поскольку реакция на кофеин индивидуальна. Она пояснила, что кофеин блокирует рецепторы аденозина, который отвечает за накопление усталости, и тем самым маскирует сонливость, а не устраняет её. Это негативно сказывается и на качестве, и на продолжительности ночного отдыха.
Читайте также: