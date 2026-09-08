Врач назвала безопасную норму кофе, превышение которой грозит смертью

08 сентября 2026, 01:26

Врач-диетолог Мухина: Употребление более четырёх чашек кофе в день опасно для жизни

Фото: iStock/kostsov

Если человек будет пить слишком много кофе, это может привести к летальному исходу. Об этом предупредила врач-диетолог Марият Мухина в беседе с НСН.