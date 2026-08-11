Эксперт ответила, почему выгодней покупать электрокар
Покупка электрокара обеспечивает водителю значительную экономию на топливе и обслуживании. Об этом стало известно 11 августа.
Такую оценку в беседе с «Татар-информом» дала председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ) Ия Гордеева. По словам спикера, ключевым плюсом владения таким транспортом является низкая стоимость километра пробега.
При зарядке от бытовой розетки, в зависимости от региона, этот показатель составляет около рубля. Для сравнения: эксплуатация бензинового автомобиля с расходом десять литров на 100 км обойдется в среднем в семь раз дороже.
Кроме того, экономия достигается и на техническом обслуживании. Как уточнила Гордеева, в электромобиле моторное масло присутствует только в редукторе, и его замена требуется не чаще одного раза на 150-200 тысяч километров пробега.
Эксперт также напомнила о действующих в ряде регионов мерах поддержки для владельцев электрокаров. Среди них — освобождение от транспортного налога, бесплатная парковка и льготный проезд по платным трассам.
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