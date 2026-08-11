Эксперт ответила, почему выгодней покупать электрокар

11 августа 2026, 17:44

Председатель АЭТИ Гордеева: электрокар позволит сэкономить на эксплуатации

Фото: istockphoto/Ralf Hahn

Покупка электрокара обеспечивает водителю значительную экономию на топливе и обслуживании. Об этом стало известно 11 августа.