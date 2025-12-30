Мошенники рассылают сообщения о якобы новогодней выплате с 1 января
Аферисты начали рассылать сообщения в мессенджерах о якобы новогодней выплате для граждан России. С 1 января 2026 года они обещают деньги в размере до 325 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.
В МВД РФ предупредили, что такие сообщения являются обманом. В тексте мошеннической рассылки говорится, что выплаты от президента РФ Владимира Путина получат все, кто родился после 1950 года. Минимальная сумма составляет 35 тысяч рублей, а максимальная — 325 тысяч.
Правоохранители настоятельно рекомендуют проверять информацию о социальных выплатах на официальном портале «Госуслуги».
Ранее в Химках полицейские задержали курьера телефонных мошенников, которые похитили у гражданина более 460 000 рублей.
