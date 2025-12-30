Мошенники рассылают сообщения о якобы новогодней выплате с 1 января

30 декабря 2025, 09:27

Фото: iStock/artoleshko

Аферисты начали рассылать сообщения в мессенджерах о якобы новогодней выплате для граждан России. С 1 января 2026 года они обещают деньги в размере до 325 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.