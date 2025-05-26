Эксперт ответил, как выбрать хороший и вкусный сыр

Фото: istockphoto/fotek
Выбирая сыр, надо обращать внимание на запах и вкус, рассказал в беседе с порталом «Татар-информ» блогер-сыровар Олег Сирота. Собеседник подчеркнул, что обмануть потребителя с запахом товара невозможно в отличие от вкуса.
Кроме того, нужно изучить этикетку. Чем она короче, тем качественнее продукция, говорит эксперт. По мнению Сироты, за сыр можно переплатить, если нравится определенный производитель.
Читайте также:
Домохозяйкам могут начать ежемесячно оплачивать уход за детьми и инвалидами
Школьники назвали самый страшный предмет на ОГЭ и ЕГЭ
Россиянам напомнили о скорых четырехдневных выходных в июне
«Это касается не массовых сыров, а именно крафтовых, ручных, но только если вас устраивает вкус», — пояснил блогер.Ценник на сыры отличается в зависимости от места, на котором они производятся. К примеру, промышленный сыр может стоить до тысячи рублей, а фермерские — в диапазоне от полутора до двух с половиной тысяч рублей, заключил эксперт.
Читайте также:
Домохозяйкам могут начать ежемесячно оплачивать уход за детьми и инвалидами
Школьники назвали самый страшный предмет на ОГЭ и ЕГЭ
Россиянам напомнили о скорых четырехдневных выходных в июне
Никита Кротов