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Эксперт ответила, почему рекламу эзотерических услуг хотят запретить в России

Решетникова: запретом на рекламу эзотерических услуг Россия защищают граждан
Фото: istockphoto/LesDaMore

Фото: istockphoto/LesDaMore

В России рассматривают законопроект, запрещающий рекламу эзотерических услуг, чтобы защитить граждан от мошенников. Свое мнение на этот счет высказала порталу RuNews24.ru психолог Алиса Решетникова.
«Запрет на рекламу эзотерических услуг может помочь защитить потребителей от некачественных предложений и направить их в сторону более надежных и проверенных профессионалов», — сказала собеседница.

О том, что в России могут запретить рекламу духовных и эзотерических услуг, сообщалось в начале марта. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что подобного рода услуги не обоснованы с научной точки зрения. Депутат Госдумы Нина Останина отмечала, что часто эзотерикой пользуются мошенники.

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Ролики RT о ветеранах Второй мировой войны из Китая показали в Шанхае
07 мая 2025, 14:21

Фото: iStock/Fotonen

Ролики RT о ветеранах Второй мировой войны из Китая продемонстрировали на электронных билбордах в Шанхае.
Как сообщает телеканал, на кадрах — портреты героев, которые воевали против японских захватчиков, и слова благодарности: «История не забудет их подвиг».
Данные ролики — часть международного проекта RT «Общая Победа», приуроченного к 80-летию окончания Великой Отечественной войны.

Напомним, что ранее телеканал «оживил» с помощью ИИ архивные кадры 1945 года в честь 80-летия Победы, Уинстона Черчилля, зачитавшего фрагмент письма Иосифу Сталину и Юрия Левитана, объявившего о Победе в Великой Отечественной войне.

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Хирург перечислил болезни сердца, требующие срочной операции
Врач Корольков: при стенозе коронарных артерий нужна срочная операция
07 мая 2025, 14:06

Фото: iStock/wildpixel

Среди различных сердечно-сосудистых заболеваний есть такие, которые могут развиваться незаметно на протяжении длительного времени.
Однако существуют и острые состояния, требующие немедленного вмешательства, как отметил сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Андрей Корольков в интервью «Газете.Ru».

Одной из наиболее опасных патологий является гемодинамически значимый стеноз коронарных артерий. Это состояние характеризуется сужением просвета кровеносных сосудов более чем на 70%, что приводит к недостаточному поступлению кислорода и жизненно важных веществ к сердечной мышце. На ранних стадиях заболевание может не проявляться, но при физической нагрузке у пациента возникают характерные боли за грудиной, которые могут иррадиировать в челюсть, шею, левую руку и спину. Со временем болевые ощущения усиливаются, и к ним могут добавляться аритмии и одышка.

Прогрессирование стеноза коронарных артерий может привести к полной закупорке сосудов и вызвать инфаркт миокарда. В таких случаях у пациента возникают резкие боли, падает артериальное давление, появляются симптомы, такие как потливость, слабость и чувство тревоги. Эти проявления могут развиваться внезапно или нарастать в течение нескольких часов, что требует срочной госпитализации и, возможно, экстренной операции.

Серьезной патологией также являются стенозы периферических артерий, которые могут привести к инсульту. Стеноз сонных артерий проявляется головокружениями, нарушением зрения и памяти, а также речевыми расстройствами. При стенозах артерий нижних конечностей пациенты испытывают боль в ногах как при ходьбе, так и в покое, а поражение артерий верхних конечностей может вызывать слабость и различия в развитии мышц.

Еще одной важной группой заболеваний являются пороки сердца, связанные с аномальными изменениями клапанов. Эти пороки могут быть как врожденными, так и приобретенными, например, после инфекций или травм. Симптомы клапанных пороков включают частую одышку, кашель, аритмии и отеки нижних конечностей. В некоторых случаях патология может проявляться внешне, например, в виде синюшности губ и пальцев.

Если стенозы или клапанные пороки сердца приводят к серьезным нарушениям кровотока и угрожают развитием инфаркта, инсульта или сердечной недостаточности, экстренная операция становится единственным способом спасения жизни пациента.

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Психолог объяснила влияние перебоев со связью на зависимых от гаджетов
Психолог рассказала о плюсах для зависимых от гаджетов при отсутствии связи
07 мая 2025, 13:58

Фото: iStock/ Uladzimir Zuyeu

Кандидат психологических наук, психолог и коуч Лариса Суркова рассказала о психологическом влиянии на людей перебои с мобильным интернетом. По мнению специалиста, у людей возникает возможность получить большую вовлеченность в реальную жизнь.
Суркова заявила, что при острой зависимости от смартфонов развивается тревожность.

«На самом деле это хороший опыт заземлиться… Вот есть такой термин «психология заземления», и это очень хороший опыт, потому что вы можете иначе себя ощутить, выходя из дома», — отметила Суркова в интервью RT.
По словам психолога, если у человека наблюдается острая необходимость постоянно находиться в виртуальном мире, а отсутствие в руках смартфона вызывает четкий внутренний дискомфорт, то уже следует обращаться к специалисту.

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#телефон
#смартфон
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Александр Буйнов рассказал о подвиге отца-разведчика
07 мая 2025, 13:27

Александр Буйнов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певец Александр Буйнов рассказал о том, какой подвиг совершил его отец-разведчик в годы Великой Отечественной войны. По словам артиста, его родитель был награжден орденом Красной Звезды.
Буйнов сообщил, что в 1943 году отец вылетел на задание с товарищем, но самолёт подбили немцы. Они смогли приземлиться — товарищ отца успел соединить трубки мотора. Пока разведчики были на нейтральной территории, немцы стреляли в них, а Советская армия защищала.
«Получился перекрестный огонь. Мой отец с товарищем в результате смогли добраться до наших окопов и передать важные сведения. Папа был ранен, но за свой подвиг получил орден Красной Звезды», — рассказал певец на концерте в часть 80-летия Великой Победы в Кремлёвском дворце.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин перечислил любимые песни о Великой Отечественной войне.

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Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей на майских праздниках
Синоптик Паршина: на майских праздник в Москве будет прохладно
07 мая 2025, 13:22

Фото: iStock/LARISA DUKA

Майские выходные все ближе и ближе. Чем ждать от погоды?
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Радио 1» заявила, что погода на майские будет прохладная, но комфортная.

«Ожидается свежий ветер, будет легко дышаться. Особо сильных дождей не будет. Но 8 мая в столице будут слабые заморозки, а днём температура 11, 13 градусов. 9 мая по области местами будут небольшие осадки», — сказала она.

Паршина предупредила, что также возможен легкий снег.

«Температура пока на три градуса отстает от климатического графика. Надеемся на вторую половину мая, когда должно потеплеть. Хоть погода прохладная, но без опасных явлений — разве что заморозки», — объяснила синоптик.

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