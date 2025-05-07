Эксперт ответила, почему рекламу эзотерических услуг хотят запретить в России

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В России рассматривают законопроект, запрещающий рекламу эзотерических услуг, чтобы защитить граждан от мошенников. Свое мнение на этот счет высказала порталу RuNews24.ru психолог Алиса Решетникова.
«Запрет на рекламу эзотерических услуг может помочь защитить потребителей от некачественных предложений и направить их в сторону более надежных и проверенных профессионалов», — сказала собеседница.
О том, что в России могут запретить рекламу духовных и эзотерических услуг, сообщалось в начале марта. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что подобного рода услуги не обоснованы с научной точки зрения. Депутат Госдумы Нина Останина отмечала, что часто эзотерикой пользуются мошенники.
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