Эксперт озвучил сумму, которую могут заблокировать при снятии в банкомате
Снятие наличных от 100 тыс. рублей в банкоматах в регионах России может обернуться блокировкой операции, а в крупных городах порог, вероятно, начинается примерно от 200 тыс. рублей.
Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота. По его словам, банки ужесточают контроль, усиливают надзор и снижают «порог» сумм, которые могут показаться подозрительными. Крупные снятия через банкомат финансовые организации нередко трактуют как потенциально мошеннические.
Ещё пять-десять лет назад такие суммы в банкоматах почти не обналичивали, за исключением действий злоумышленников, а обычные клиенты чаще заказывали деньги заранее в кассе.
Бархота также отметил, что желающим снять крупную сумму стоит учитывать практический риск. В банкомате может просто не оказаться нужного количества наличных, из-за чего клиент рискует остаться без денег. Такие ситуации, по его словам, тоже усиливают подозрения банков и запускают дополнительные проверки.
Ранее РИА Новости сообщало, что российские банки стали чаще приостанавливать выдачу крупных сумм в банкоматах. Операция блокируется, после чего клиенту обычно поступает звонок для подтверждения.
