Эксперт озвучил сумму, которую могут заблокировать при снятии в банкомате

31 декабря 2025, 14:24

Бархота: снятие свыше 100 тысяч рублей через банкомат могут заблокировать

Фото: istockphoto/Evgeniia Iakimenko

Снятие наличных от 100 тыс. рублей в банкоматах в регионах России может обернуться блокировкой операции, а в крупных городах порог, вероятно, начинается примерно от 200 тыс. рублей.