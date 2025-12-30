Главврач российской больницы заработала почти 200 млн руб на афере с лекарствами
Псковский городской суд отправил под стражу главного врача областной инфекционной клинической больницы Анастасию Повторейко по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Как уточняется, суд удовлетворил ходатайство следователя по ОВД второго отдела СУ СК РФ по Псковской области и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Повторейко предъявили обвинение.
По версии следствия, с января 2023 года по конец октября 2024 года руководитель медучреждения давала подчинённым указания вносить в медицинские документы фиктивные сведения о покупке дорогостоящих препаратов. После этого, считают следователи, в территориальный фонд ОМС Псковской области направлялись завышенные счета.
В результате больнице, по данным стражей порядка, неправомерно перечислили более 197 млн рублей.
