Главврач российской больницы заработала почти 200 млн руб на афере с лекарствами

30 декабря 2025, 20:29

В Пскове главврач попала под арест по делу о 197 млн рублей

Фото: istockphoto/Rawf8

Псковский городской суд отправил под стражу главного врача областной инфекционной клинической больницы Анастасию Повторейко по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.