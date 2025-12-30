Достижения.рф

Главврач российской больницы заработала почти 200 млн руб на афере с лекарствами

В Пскове главврач попала под арест по делу о 197 млн рублей
Фото: istockphoto/Rawf8

Псковский городской суд отправил под стражу главного врача областной инфекционной клинической больницы Анастасию Повторейко по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.



Как уточняется, суд удовлетворил ходатайство следователя по ОВД второго отдела СУ СК РФ по Псковской области и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Повторейко предъявили обвинение.

По версии следствия, с января 2023 года по конец октября 2024 года руководитель медучреждения давала подчинённым указания вносить в медицинские документы фиктивные сведения о покупке дорогостоящих препаратов. После этого, считают следователи, в территориальный фонд ОМС Псковской области направлялись завышенные счета.

В результате больнице, по данным стражей порядка, неправомерно перечислили более 197 млн рублей.

Ранее сообщалось, что жертву двойного изнасилования отправили из-за праздников домой.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0