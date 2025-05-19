«Против меня сделали травлю в РФ»: Верка Сердючка спорит, что не говорила испортившую ей карьеру фразу «Раша, гудбай»

Андрей Данилко/Верка Сердючка (Фото: Instagram* @v_serduchka)
Андрей Данилко, больше известный под псевдонимом «Верка Сердючка», вновь оправдывается за скандальную фразу «Раша, гудбай», которая стоила ему карьеры в России.
Артист настаивает, что никогда не произносил эти слова на «Евровидении-2007», а весь конфликт стал результатом пропаганды и массовой травли. Слова Данилко приводит Telegram-канал «Хуже и не скажешь».
После скандала артист потерял возможность выступать в России, его карьера такше пошла на спад.
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Алла Пугачёва и Андрей Данилко/Верка Сердючка (Фото: Instagram* @v_serduchka)
«После Евровидения у меня война же началась с Россией. Я ничего не делал. Для меня это был шок. В 2007 году, когда против меня сделали эту травлю, и в это все поверили. Я вот тогда задумался, как работает пропаганда», — заявил певец, объясняя, как его выступление якобы «превратили» в политический манифест.Данилко рассказал, что даже коллеги поверили в миф о «Раша, гудбай», хотя он пытался оправдаться, утверждая, что сказал «Лаша тундбай». По его мнению, история стала примером того, как «на белое говорят чёрное».
Андрей Данилко/Верка Сердючка (Фото: Instagram* @v_serduchka)
После скандала артист потерял возможность выступать в России, его карьера такше пошла на спад.
«Надевают медали незаслуженно, я даже до такого не додумался. Вот, что они придумали. До сих пор я не могу от этого отделаться», — пожаловался он.6 мая сообщалось, что на Украине отказались выпускать Данилко из страны. Все его зарубежные концерты были перенесены. Еще 27 февраля украинское ведомство объявило, что с марта прекратит выдачу разрешений на выезд за границу журналистам и деятелям искусств.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева