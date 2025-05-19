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«Против меня сделали травлю в РФ»: Верка Сердючка спорит, что не говорила испортившую ей карьеру фразу «Раша, гудбай»

Андрей Данилко объявил, что не говорил «Раша, гудбай» на «Евровидении»
Андрей Данилко/Верка Сердючка (Фото: Instagram* @v_serduchka)

Андрей Данилко/Верка Сердючка (Фото: Instagram* @v_serduchka)

Андрей Данилко, больше известный под псевдонимом «Верка Сердючка», вновь оправдывается за скандальную фразу «Раша, гудбай», которая стоила ему карьеры в России.
Артист настаивает, что никогда не произносил эти слова на «Евровидении-2007», а весь конфликт стал результатом пропаганды и массовой травли. Слова Данилко приводит Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Алла Пугачёва и Андрей Данилко/Верка Сердючка (Фото: Instagram* @v_serduchka)

«После Евровидения у меня война же началась с Россией. Я ничего не делал. Для меня это был шок. В 2007 году, когда против меня сделали эту травлю, и в это все поверили. Я вот тогда задумался, как работает пропаганда», — заявил певец, объясняя, как его выступление якобы «превратили» в политический манифест.
Данилко рассказал, что даже коллеги поверили в миф о «Раша, гудбай», хотя он пытался оправдаться, утверждая, что сказал «Лаша тундбай». По его мнению, история стала примером того, как «на белое говорят чёрное».

Андрей Данилко/Верка Сердючка (Фото: Instagram* @v_serduchka)

После скандала артист потерял возможность выступать в России, его карьера такше пошла на спад.

«Надевают медали незаслуженно, я даже до такого не додумался. Вот, что они придумали. До сих пор я не могу от этого отделаться», — пожаловался он.
6 мая сообщалось, что на Украине отказались выпускать Данилко из страны. Все его зарубежные концерты были перенесены. Еще 27 февраля украинское ведомство объявило, что с марта прекратит выдачу разрешений на выезд за границу журналистам и деятелям искусств.

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Музыкальный критик Гуру Кен: Пугачева через новые песни подает россиянам сигналы
19 мая 2025, 00:00

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Музыкальный критик Гуру Кен (Вадим Пономарев) уверен, что Алла Пугачева через новые песни «подает россиянам сигналы», которые не все поняли. Ее недавние треки и выбор композиций, посвященных Великой Победе, говорят о скрытом желании быть ближе к народу, объяснил критик в беседе с URA.RU.
Певица, живущая между Израилем, Кипром и Латвией, выпустила треки «Иван Иваныч» и «Ах, как хочется жить», а также исполнила другие песни к 80-летию Победы. Гуру Кен видит в этом четкий посыл: Пугачева не отреклась от России.

«Она (Алла Пугачева) открыто сигнализирует, что вовсе не оторвалась от российской жизни и российских ценностей, она почитает Великую Победу и наших ветеранов. Надо быть слепым, чтобы не увидеть посыла», — говорил он.
Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

В песне «Иван Иваныч», «обновленной» в 4K-версии по фильму 1985 года «Пришла и говорю», Пугачева поет о ветеране войны, чтя его подвиг и любовь к стране. Это, по мнению Гуру Кена, отражает ее искренность и связь с народом.

Стоит отметить, что звезда эстрады все еще получает пенсию от РФ. Её ежемесячное пособие составляет около 60 тысяч рублей. При этом ни в Израиле, ни на Кипре певице ничего не выплачивают.

Кристина Орбакайте и Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @maxgalkinru)

«Алла Борисовна хочет вернуться, хочет быть со своим народом, чтобы ее воспринимали своей. Но и о разводе с мужем речи быть не может. (...) Эти ее сигналы к снижению градуса подозрительности и к мирной жизни вполне соответствуют тому, что стоило бы ждать от великой певицы. (...) Она — не враг. Она жирнющая часть нашей культурной истории вообще, и разумнее услышать и понять ее посылы», — заключил он.
Алла Пугачева и Максим Глакин** (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Музыкальный критик напомнил, что творчество певицы — часть культурного наследия России. Если прислушаться к Алле, то, возможно, получится вновь направить ее творчество и статус на благо РФ.

А вот критик Сергей Соседов говорил о другом: теперь, когда Пугачева потеряла свой авторитет на отечественной эстраде после отъезда из России, «ее место» на сцене может занять другая исполнительница.

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«Все замерли в ожидании»: Шоу «Маска» чуть не закрыли из-за Стаса Костюшкина
Продюсеры хотели закрыть шоу «Маска» после 1-ого выпуска из-за Стаса Костюшкина
18 мая 2025, 22:26

Стас Костюшкин (Фото: Telegram/@kostyushkin_team)

Певец Стас Костюшкин был в жюри шестого сезона популярного телешоу «Маска», где победил его коллега по цеху Алексей Гоман. В беседе с «Вокруг ТВ» ведущий Вячеслав Макаров рассказал, что пять лет назад, когда «Маска» была еще пилотным проектом, ее могли закрыть после первого же выпуска. Стас тогда выступил в костюме мороженого.
«Мы все замерли в ожидании, заканчивается номер. И зал начинает хором скандировать: “Это Стас Костюшкин!”. Я тогда ощутил такую тревогу и разочарование, весь проект оказался под угрозой», — пояснил Макаров.
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18 мая 2025, 21:47

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram/lerakudryavtseva)

Телеведущую Леру Кудрявцеву атаковали мошенники под видом поклонников. Переписку с ними звезда телепередачи «Секрет на миллион» показала в соцсетях. Некий мужчина хотел передать знаменитости букет, уверяя, что ему якобы ничего не нужно взамен. Злоумышленник даже предлагал привлечь стороннюю доставку для якобы отправки цветов. Все выяснилось, когда неизвестный назвался главой агентства безопасности.
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15-летняя дочь Дианы Арбениной Марта вышла на подиум в качестве модели
18 мая 2025, 20:53

Диана Арбенина (Фото РИА Новости/Алексей Майшев)

В качестве модели попробовала себя дочь солистки «Ночных снайперов» Дианы Арбениной Марта.
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«Мы были в бане, решили Тему попарить. Пока Марту парили, я сидела в телефоне. И вдруг мимо меня прошли ноги. Поднимаю голову, а это дочь! Я восхитилась: „Марта, какие у тебя красивые ноги, не хочешь по подиуму пройтись?“ Вероятно, у нее было хорошее настроение в тот момент, она согласилась, „почему нет“», — поделилась исполнительница.
Фотосессия вызвала настоящий бум в соцсетях, Марта, по словам Арбениной, осталась довольна результатом, хоть и очень волновалась в день съемок.

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«Для нас этой грязи нет»: Милонова высмеяли за просмотр «Евровидения»
Поплавская высмеяла Милонова за просмотр «Евровидения»
18 мая 2025, 20:06

Яна Поплавская (Фото: Telegram/@the_yana_poplavskaya)

Общественный деятель Яна Поплавская раскритиковала пост депутата Госдумы Виталия Милонова о «Евровидении». Финал международного конкурса прошел в Швейцарии 17 мая.
«Скажите, люди, зачем члену Госдумы РФ смотреть отвратительное Евровидение, да ещё и комментировать его публично? Для нас этой грязи нет уже несколько лет, и Слава Богу», — написала Поплавская.

Артистка надеется, что ее аудитория, как и она сама, не смотрела европейское шоу. Перед этим Милонов назвал «Евровидение» «громким ужасом», который превратился в «непотребщину». При этом парламентарий, по его словам, не стал бы запрещать просмотр полностью. Депутат признался, что посмотрел выступления тройки победителей.

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