«Чувствительная по натуре, необходимо закрыться»: Маша Распутина объяснила отказ спать с мужем в общей постели

Маша Распутина (Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион» на НТВ)
Звезда эстрады Маша Распутина раскрыла необычный секрет своего брака: она спит отдельно от мужа. В откровенном разговоре на шоу «Секрет на миллион» певица поделилась, почему выбрала такой подход к семейной жизни.
«У нас раздельные спальни, мы как цари!», — с улыбкой сказала Распутина.Эта деталь из жизни артистки удивила поклонников и ведущую Леру Кудрявцеву.
Маша Распутина и ее супруг, продюсер Виктор Захаров, вместе уже 25 лет, и их союз остается крепким. Брак, однако, гражданский — и расписываться они, несмотря на долгую совместную жизнь, не планируют. У них есть на это свои причины.
Маша Распутина и Виктор Захаров (Фото: Instagram* @ masharasputina_official)Певица рассказала, что ключ к их гармонии — в уважении личного пространства, особенно когда дело доходит до сна.
«Я очень чувствительная по натуре, хоть я и буйная, громогласная, но я должна ночью спать. Мне нужна полная тишина», — поделилась звезда.По словам Маши, ее чуткий сон не выдерживает даже малейшего шума.
«Если птичка ударит клювиком за стеклом, я моментально просыпаюсь», — призналась она.
Маша Распутина (Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион» на НТВ)
В то же время Виктор увлекается спортивными трансляциями, и его эмоциональные реакции мешают покою певицы. Чтобы избежать конфликтов, Маша предпочитает спать отдельно. Ей требуется «спокойно на своем этаже закрыться».
«Супруг любит бои без правил, спортивные состязания, недавно Овечкина смотрел ну с такими эмоциями», — пояснила она.В результате супруги сохраняют баланс: Виктор может наслаждаться своими увлечениями, а Маша — восстанавливать силы в тишине. У пары есть дочь Мария, почти ровесница их брака. Как отмечала Распутина, сладить с дочерью бывает непросто.
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Мария Моисеева