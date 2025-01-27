Эксперт по безопасности Борисова рассказала, как защитить детей в интернете

Мария Борисова (фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.)
Интернет давно стал неотъемлемой частью жизни как для взрослых, так и для детей, при этом юные пользователи рискуют столкнуться там с самыми серьёзными угрозами. О том, как обезопасить детей в виртуальном пространстве, рассказала эксперт по детской безопасности из подмосковного Раменского Мария Борисова, сообщает пресс-служба городского округа.
Одна из угроз для детей в интернете — фишинговые атаки.
Опасность таят в себе и распространяемые через соцсети игры-челленджи.
Мария Борисова отметила, что правила интернет-безопасности разливаются для детей разных возрастов, и для дошкольников они состоят из трёх пунктов.
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«Основные фишинговые атаки происходят через онлайн-игры. Ребенок устанавливает игру, а компьютер гаснет, и с него выводятся все пароли и личная информация», — сказала Мария Борисова.
Опасность таят в себе и распространяемые через соцсети игры-челленджи.
«В рамках «игры» ребёнок получает каждый день простые задания: нарисовать солнышко на асфальте, сфотографировать и прислать фото, пройти десять шагов и пр. Затем задания усложняются и среди них может появиться, например, такое: купить флажок Украины, помахать им на площади и прислать фотографию этого. А после ребёнку сообщают, что он совершил уголовное преступление и начинают шантажировать», — объяснила эксперт.Опасны также встречи наедине с «онлайн-друзьями», так как в реальности за ником и аватаркой может скрываться совсем другой человек.
Мария Борисова отметила, что правила интернет-безопасности разливаются для детей разных возрастов, и для дошкольников они состоят из трёх пунктов.
«Это время нахождения в соцсетях, защита аккаунта и общение только с реальными людьми. Никаких виртуальных знакомств. Пароль аккаунта должен содержать не менее 12 знаков, включая цифры и большие и маленькие буквы, а также желательно сделать двухэтапную идентификацию профиля», — сказала эксперт.Она добавила, что существуют программы родительского контроля, но дети могут их взломать. Поэтому главный залог безопасности — доверие между ребёнком и родителем, возможность обсудить важные темы, увлечения и пр.
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Лев Каштанов