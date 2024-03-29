Эксперт предупредил о мошенниках, которые атакуют подростков

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Сейчас мошенники все больше пытаются вовлечь детей в преступную деятельность, чтобы добыть данные родителей. О способах вовлечения детей злоумышленниками предупредил глава сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александр Вураско в беседе с «Лентой.ру».
Эксперт пояснил, что часто детей используют получения банковских данных родителей. Мошенники под разными предлогами выпрашивают у подростков предоставить доступ к их личному кабинету.
Также аферисты могут создавать сообщества, который занимаются обманом на маркетплейсах и предлагают легко заработать. Принцип работы заключается в том, что подростки должны представиться продавцом товара и убедить свою жертву перейти по ссылке, после чего ввести данные платежной карты за несуществующий товар.
Злоумышленники также могут легализовать деньги, полученные преступным путем, с помощью банковских карты подростков.
В заключении эксперт призвал выстраивать доверительные отношения с детьми, чтобы в случае неприятностей, они могли обратиться к взрослым. Также он обратил внимание на важность повышения компьютерной грамотности и обеспечения должного уровня цифровой гигиены у детей.
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Также аферисты могут создавать сообщества, который занимаются обманом на маркетплейсах и предлагают легко заработать. Принцип работы заключается в том, что подростки должны представиться продавцом товара и убедить свою жертву перейти по ссылке, после чего ввести данные платежной карты за несуществующий товар.
«На карту подростку присылают, например, 10 тысяч рублей, человек переводит девять тысяч на счет, который ему прислали, а тысячу оставил себе в качестве комиссии за услугу», — пояснил Вураско .Кроме того, аферисты иногда представляются работниками модельных агентств и принуждают подростков отправлять им снимки сексуального характера, после чего начинают шантажировать и вымогать у них деньги.
В заключении эксперт призвал выстраивать доверительные отношения с детьми, чтобы в случае неприятностей, они могли обратиться к взрослым. Также он обратил внимание на важность повышения компьютерной грамотности и обеспечения должного уровня цифровой гигиены у детей.
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Алина Юрчак