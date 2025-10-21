В Совфеде напомнили о возможности подростков формировать пенсию с 14 лет

21 октября 2025, 05:45

Косихина: Подростки в России могут начать формирование будущей пенсии с 14 лет

Фото: iStock/olhainsight

Начать формирование будущей пенсии в России можно с 14 лет, официально трудоустроившись в соответствии с законодательством. Об этом рассказала член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина в беседе с РИА Новости.





Она подчеркнула, что раннее трудоустройство позволяет школьникам и студентам колледжей начать накапливать пенсионные баллы еще до совершеннолетия.



При этом подросткам до 16 лет необходимо согласие родителей и органов опеки, если они хотят трудоустроиться, а ребята старше этого возраста имеют право заключать трудовой договор самостоятельно. Однако законодательство устанавливает строгие ограничения для труда несовершеннолетних.





«Продолжительность рабочего дня также ограничена: для 14-15 лет – не более четырех часов, для 15-16 лет – не более пяти часов, а для 16-18 лет – не более семи часов», — напомнила Косихина.