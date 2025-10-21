В Совфеде напомнили о возможности подростков формировать пенсию с 14 лет
Косихина: Подростки в России могут начать формирование будущей пенсии с 14 лет
Начать формирование будущей пенсии в России можно с 14 лет, официально трудоустроившись в соответствии с законодательством. Об этом рассказала член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина в беседе с РИА Новости.
Она подчеркнула, что раннее трудоустройство позволяет школьникам и студентам колледжей начать накапливать пенсионные баллы еще до совершеннолетия.
При этом подросткам до 16 лет необходимо согласие родителей и органов опеки, если они хотят трудоустроиться, а ребята старше этого возраста имеют право заключать трудовой договор самостоятельно. Однако законодательство устанавливает строгие ограничения для труда несовершеннолетних.
Подросткам запрещено работать в ночных клубах, игорных заведениях и при торговле алкоголем. К тому же, для совмещающих работу с учебой время труда сокращается вдвое.
«Продолжительность рабочего дня также ограничена: для 14-15 лет – не более четырех часов, для 15-16 лет – не более пяти часов, а для 16-18 лет – не более семи часов», — напомнила Косихина.Всего в неделю подросток моложе 16 лет должен работать не более 24 часов. Если несовершеннолетнему от 16 до 18 лет, то этот «лимит» повышается до 35 часов.