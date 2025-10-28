Эксперт раскрыл, как изменятся выплаты по уходу за ребенком в 2026 году

28 октября 2025, 14:40

Пособие по уходу за ребенком повысят в 2026 году до 83 тысяч рублей

Фото: iStock/oatawa

Минимальная величина пособия по уходу за ребенком до 1,5 года в 2026 году увеличится до 10 837,2 рубля, а максимальная – до 83 021 рубля. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина.