Эксперт раскрыл, как изменятся выплаты по уходу за ребенком в 2026 году
Минимальная величина пособия по уходу за ребенком до 1,5 года в 2026 году увеличится до 10 837,2 рубля, а максимальная – до 83 021 рубля. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина.
По его словам, которые приводит агентство, размер выплаты зависит от официального дохода гражданина за два предыдущих года. Речь идет о ежемесячном пособии по уходу за ребенком, которое выплачивается в рамках обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Ранее сообщалось, что семьи с детьми получат ноябрьские выплаты досрочно для подготовки к праздникам.
