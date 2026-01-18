Захарова сравнила западные страны с бешеным ежиком, который свернулся в клубок обид

18 января 2026, 01:07

Захарова: Запад замотался в клубок собственных обид, безумий, фобий

Мария Захарова (Фото: Telegram-канал МИД России @MID_Russia)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не отдалялась от Запада. Это он создал искусственную изоляцию, запутавшись в своих обидах и фобиях. Такое мнение Захарова высказала в интервью программе «Русский Мир» телеканала СПАС.





Она подчеркнула, что действия и риторика Запада продиктованы не объективной реальностью, а иррациональными страхами и безумием. В результате европецы создали «страшный ад собственных глупостей», из которого им теперь не удается выбраться.



Захарова считает, что западные страны напоминают ежа, который выдумал себе некую опасность и свернулся в клубок, желая «защититься» от нее.





«Только это какой-то не добрый, хороший ежик, у которого на инстинктивном уровне прошиты определенные рефлексы, а это такой бешеный ежик, который в том числе, возможно, еще и опасен, исходя из того, что он делает», — объяснила официальный представитель МИД РФ.