За перевозку из Египта впавшей в кому россиянки запросили свыше 13 млн рублей

17 января 2026, 23:37

РИАН: За перевозку из Египта впавшей в кому россиянки запросили 13,5 млн рублей

Фото: iStock/ponsulak

Российская туристка находится в коме в египетской больнице, а её семья не может организовать срочную медицинскую эвакуацию на родину из-за неподъёмной стоимости услуги. Об этом агентству РИА Новости рассказал сын женщины Руслан Гардиханов.





Его матери Ольге 51 год, она работает учительницей начальных классов. Женщина почувствовала себя плохо сразу по прилёте в Шарм-эш-Шейх вечером 4 января. У нее остановилось сердце прямо в аэропорту.





«Когда приехали в больницу, сделали томографию, сказали, что произошел инсульт, обширное кровоизлияние», — объяснил Руслан.

«Нам очень нужна помощь, в первую очередь в транспортировке мамы из Египта домой. Пока не удается решить этот вопрос. (...) Очень надеемся на помощь властей. Пожалуйста, помогите», — добавил Руслан.