За перевозку из Египта впавшей в кому россиянки запросили свыше 13 млн рублей
Российская туристка находится в коме в египетской больнице, а её семья не может организовать срочную медицинскую эвакуацию на родину из-за неподъёмной стоимости услуги. Об этом агентству РИА Новости рассказал сын женщины Руслан Гардиханов.
Его матери Ольге 51 один год, она работает учительницей учительница начальных классов. Женщина почувствовала себя плохо сразу по прилёте в Шарм-эш-Шейх вечером 4 января. У нее остановилось сердце прямо в аэропорту.
«Когда приехали в больницу, сделали томографию, сказали, что произошел инсульт, обширное кровоизлияние», — объяснил Руслан.С того момента его мать уже более двух недель находится без сознания в реанимации. Египетские медики провели сложнейшую девятичасовую операцию 12 января, удалив часть гематомы и установив дренаж, но прогнозов о её состоянии не дают.
Пребывание в больнице обходится примерно в две с половиной тысячи долларов в сутки, а срок действия медицинской страховки истекает. Семья Ольги вернулась в Татарстан и ищет способы по возвращению россиянки на Родину.
«Нам очень нужна помощь, в первую очередь в транспортировке мамы из Египта домой. Пока не удается решить этот вопрос. (...) Очень надеемся на помощь властей. Пожалуйста, помогите», — добавил Руслан.Частная компания оценила стоимость медицинской эвакуации в 13,5 миллиона рублей, что для является для семьи больной женщины неподъёмной суммой.
Родственники Ольги обратились за содействием к региональным властям и в центр медицины катастроф, который запросил уточняющие данные о пациентке. Конкретного решения по возвращению россиянки пока нет.