Эксперт запретил ставить роутер в одно место для стабильного сигнала сети

04 августа 2026, 17:48

SlashGear: для стабильного интернета нельзя ставить роутер на пол

Фото: istockphoto/simpson33

Специалисты назвали главную ошибку при установке домашнего Wi-Fi-роутера, которая существенно ухудшает качество сигнала. Привычка многих пользователей ставить маршрутизатор на пол приводит к тому, что интернет-соединение в доме становится нестабильным или слабым, пишет издание SlashGear.