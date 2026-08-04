Эксперт запретил ставить роутер в одно место для стабильного сигнала сети
Специалисты назвали главную ошибку при установке домашнего Wi-Fi-роутера, которая существенно ухудшает качество сигнала. Привычка многих пользователей ставить маршрутизатор на пол приводит к тому, что интернет-соединение в доме становится нестабильным или слабым, пишет издание SlashGear.
Редактор портала Сеад Фадилпасич пояснил, что антенны большинства современных роутеров распространяют сигнал преимущественно горизонтально, а не вертикально. При размещении устройства на полу значительная часть волн уходит вниз и рассеивается, не достигая нужных зон. Кроме того, распространению Wi-Fi мешают стены и крупные предметы мебели.
Однако, как отмечает эксперт, пол — далеко не самое неудачное место для роутера. Гораздо хуже устанавливать его рядом с холодильниками, микроволновыми печами и другой бытовой техникой, которая создает электромагнитные помехи и может глушить сигнал. Также не подходят для маршрутизатора закрытые пространства — шкафы, комоды и антресоли, которые препятствуют свободному распространению волн.
В качестве оптимального решения Фадилпасич рекомендует размещать роутер как можно выше — в идеале, крепить его под потолком. Это позволяет минимизировать влияние препятствий и обеспечить максимальное покрытие сети по всему дому.
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