Эксперты моды раскрыли тренд женских причесок летом
Детская прическа с двумя хвостами по бокам головы стала неожиданным трендом среди женщин летом 2026 года. Укладка вошла в число главных бьюти-феноменов текущего сезона, сообщает сайт журнала Vogue.
По данным визуального поисковика Pinterest, число запросов на эту прическу за последние несколько недель выросло на 1230%. Журналисты связывают такой всплеск интереса с публикацией отчета сервиса.
Стилисты предлагают несколько вариаций: хвосты можно располагать как низко (за ушами), так и высоко по бокам. Допускается украшение лентами и заколками, а также любая текстура волос — от выпрямленных до естественных.
Ранее парикмахер назвал самые популярные прически 2026 года. Подробности в нашем материале.
Читайте также: