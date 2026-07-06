Богатого адвоката судят за подглядывание за голыми женщинами

06 июля 2026, 06:01

NYP: Богатого адвоката из Аризоны дважды поймали на подглядывании за голыми женщинами

Фото: iStock/Zolnierek

В США судят богатого адвоката из Аризоны, который дважды попадался на подглядывании за обнажёнными женщинами. Об этом сообщает New York Post (NYP).