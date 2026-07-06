Богатого адвоката судят за подглядывание за голыми женщинами
В США судят богатого адвоката из Аризоны, который дважды попадался на подглядывании за обнажёнными женщинами. Об этом сообщает New York Post (NYP).
Согласно материалу, 51-летний Майкл Дибенедетто из Темпе впервые попал в поле зрения полиции 18 июня, когда одна из жительниц застала его за съёмкой через окно, пока она принимала душ. Мужчина записывал происходящее на телефон. Правоохранители установили за ним слежку. Уже 28 июня извращенца поймали с поличным — он залез во двор к другой женщине и пытался подглядеть, как она переодевается.
Задержанный адвокат решил защищать себя в суде сам. В ходе слушаний всплыл его аналогичный арест в 2009 году, который мужчина в прошлом объяснил работой по бракоразводному делу. Расследование все еще продолжается.
Ранее «Радио 1» передавало, что во Владивостоке боец ММА на протяжении нескольких лет систематически избивал свою жену, в результате чего женщина перенесла пять сотрясений мозга и разрыв барабанной перепонки.
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