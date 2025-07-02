Эксперты предупреждают о мошеннических схемах в июле

02 июля 2025, 07:18

Поддельные билеты и страховки являются актуальными схемами мошенников в июле

Фото: iStock/artoleshko

С наступлением июля мошенники активизировались, используя сезонные поводы для обмана граждан. Эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта выявили несколько актуальных схем, среди которых фальшивое благоустройство дворов, поддельные билеты на фестивали и концерты, а также фиктивные страховки для путешествий. Об этом пишет РИА Новости.