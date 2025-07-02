Эксперты предупреждают о мошеннических схемах в июле
С наступлением июля мошенники активизировались, используя сезонные поводы для обмана граждан. Эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта выявили несколько актуальных схем, среди которых фальшивое благоустройство дворов, поддельные билеты на фестивали и концерты, а также фиктивные страховки для путешествий. Об этом пишет РИА Новости.
Мошенники создают поддельные чаты для сбора средств на несуществующие проекты благоустройства, после чего исчезают с собранными деньгами. Также они разрабатывают сайты, похожие на официальные, для продажи фальшивых билетов на мероприятия, предлагая VIP-вход и доставку за дополнительную плату.
В сфере образования злоумышленники обещают абитуриентам «гарантированное поступление» за деньги, продавая «липовые места» в вузах и колледжах. В то же время, мошенники предлагают поддельные страховки с низкими ценами, игнорируя жалобы жертв.
Эксперты призывают граждан быть внимательными, проверять информацию и не доверять подозрительным предложениям.
Разработана новая хитроумная схема, с помощью которой мошенники обманывают жителей России, предлагая им провести вечер за совместным просмотром фильмов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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