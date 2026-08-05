Экспертиза выявила превышение вредных веществ в воде Тюмени
В системе водоснабжения Тюмени обнаружили превышения по ряду показателей после того, как жители города заказали независимую проверку качества воды. Об этом сообщает Baza.
После заявления губернатора Тюменской области Александра Моора о том, что вода соответствует установленным нормам, местные жители решили провести собственную экспертизу. Исследование провёл «Центр гигиены и эпидемиологии».
Результаты проверки показали превышение допустимых концентраций железа, марганца и алюминия. Кроме того, специалисты зафиксировали отклонения по уровню pH и показателям мутности воды.
Теперь активисты намерены передать результаты исследования в надзорные органы. Они также планируют потребовать нормализации работы системы водоснабжения, перерасчёта платы за услуги и подготовки исковых заявлений.
Проблемы с водопроводной водой в Тюмени начались в июле. Жители стали массово жаловаться на резкий неприятный запах — многие сравнивали его с болотом и тухлыми яйцами. По словам горожан, после стирки одежда приобретала затхлый аромат, а волосы после душа пахли тиной.
После многочисленных обращений граждан Следственный комитет возбудил уголовное дело. Власти организовали подвоз питьевой воды к жилым домам, однако у пунктов выдачи образовались большие очереди — некоторым жителям приходилось ждать по несколько часов.
При этом губернатор Александр Моор заявлял, что ситуация находится под контролем, а показатели качества воды якобы остаются в пределах нормы. Причиной неприятного запаха он называл снижение уровня кислорода в реке Туре после паводка.
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