Экспертиза выявила превышение вредных веществ в воде Тюмени

05 августа 2026, 20:46

Жители Тюмени самостоятельно проверили качество водопроводной воды

Фото: Istock / Cesar Murillo

В системе водоснабжения Тюмени обнаружили превышения по ряду показателей после того, как жители города заказали независимую проверку качества воды. Об этом сообщает Baza.