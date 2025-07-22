Муж актрисы Светланы Ивановой должен ФНС 3,1 млн рублей

22 июля 2025, 17:40

Светлана Иванова и Джаник Файзиев (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Режиссёр Джаник Файзиев накопил задолженность перед ФНС в размере 3,1 млн рублей через кинокомпанию ООО «Мрпост», которая также понесла убыток в 3,3 млн рублей по итогам 2024 года.