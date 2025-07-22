Муж актрисы Светланы Ивановой должен ФНС 3,1 млн рублей
Режиссёр Джаник Файзиев накопил задолженность перед ФНС в размере 3,1 млн рублей через кинокомпанию ООО «Мрпост», которая также понесла убыток в 3,3 млн рублей по итогам 2024 года.
Согласно данным ЕГРЮЛ, Джаник Файзиев (55% доли) является основным учредителем московской кинокомпании ООО «Мрпост», специализирующейся на производстве кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Финансовая отчётность за 2024 год подтвердила убытки: выручка упала до 178 млн рублей (-40% за год), а чистый убыток составил 3,3 млн рублей. За последние пять лет компания стабильно работает в минусе, а её позиции в отрасли ухудшились — с 88-го места по выручке в РФ в 2019 году до 411-го в 2024-м.
Компания, основанная в 2010 году, также сократила штат. С 78 сотрудников в 2020 году до 53 в 2024-м. Несмотря на убыточность, «Мрпост» ещё в 2023 году сохранял платёжеспособность и перечислял в бюджет 10,8 млн рублей налогов. Учредителями фирмы помимо Файзиева являются генеральный директор Арман Яхин и Михаил Лёсин.
Джаник Файзиев известен как режиссёр фильмов «Турецкий гамбит» и «Легенда о Коловрате», а его супруга Светлана Иванова снималась в телесериалах «Триггер», «Тест на беременность», а так же в фильме «Легенда № 17». Ранее проблем пары с налоговыми органами не освещалось.
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