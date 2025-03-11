Елизавета Лихачева поделилась деталями того, как ее увольняли из Пушкинского музея

Елизавета Лихачева (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)
Елизавета Лихачева поделилась, как ее уволили из Пушкинского музея. В интервью журналу Москвич Mag она уточнила, что увольнение осталось без объяснений от Минкульта, а сама женщина даже не стала выяснять почему. После почти двух лет на посту директора Лихачеву сменила Ольга Галактионова в январе 2025-го. История ухода искусствоведа уже обрастает домыслами в мире культуры.
«Понимаете, если ты работаешь в государственной институции, ты всегда должен быть морально готов, что тебя в любой момент могут снять. По щелчку», — говорила Лихачева про причину «принятия» потери должности.Лихачева возглавила ГМИИ им. А.С. Пушкина в марте 2023 года, придя на смену Марине Лошак, которая правила музеем целое десятилетие. Ей доверили легендарное место, но в январе 2025-го все закончилось. Новым лицом музея стала Ольга Галактионова, которая с 2021 года управляла центром «Росизо».
Елизавета призналась, что ей не любопытно копаться в причинах — смотрит только вперед.
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«Честно? Мне это неинтересно. Думаю, это некоторая совокупность причин. К тому же, узнавать причину имеет смысл, когда ты можешь учесть это на будущее. Ну, например: «Зря вы, Елизавета Станиславовна, за Музей истории ГУЛАГа заступились. Если бы не заступились, мы бы вас не уволили». Этого не было сказано, просто предположим», — объясняла она.До Пушкинского музея Лихачева шесть лет руководила Музеем архитектуры им. А.В. Щусева, показав себя опытным искусствоведом.
По мнению Лихачевой, некоторые считали ее «несистемным человеком». Видимо, она была неудобна для выполнения определенных задач — таких как приказы, которым требуется следовать без полного понимания. Ей нужна была обратная связь, что устраивало на старом месте работы не всех.
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Мария Моисеева