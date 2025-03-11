Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Елизавета Лихачева поделилась деталями того, как ее увольняли из Пушкинского музея

Елизавета Лихачева поделилась деталями того, как ее увольняли из Пушкинского музея

Елизавета Лихачева заявила, что причины увольнения из ГМИИ им. Пушкина ей неизвестны
Елизавета Лихачева (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Елизавета Лихачева (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Елизавета Лихачева поделилась, как ее уволили из Пушкинского музея. В интервью журналу Москвич Mag она уточнила, что увольнение осталось без объяснений от Минкульта, а сама женщина даже не стала выяснять почему. После почти двух лет на посту директора Лихачеву сменила Ольга Галактионова в январе 2025-го. История ухода искусствоведа уже обрастает домыслами в мире культуры.
«Понимаете, если ты работаешь в государственной институции, ты всегда должен быть морально готов, что тебя в любой момент могут снять. По щелчку», — говорила Лихачева про причину «принятия» потери должности.
Лихачева возглавила ГМИИ им. А.С. Пушкина в марте 2023 года, придя на смену Марине Лошак, которая правила музеем целое десятилетие. Ей доверили легендарное место, но в январе 2025-го все закончилось. Новым лицом музея стала Ольга Галактионова, которая с 2021 года управляла центром «Росизо».

Елизавета призналась, что ей не любопытно копаться в причинах — смотрит только вперед.

Россиянам объяснили, кого оштрафуют за работу на дому
Россиянам объяснили, кого оштрафуют за работу на дому
«Честно? Мне это неинтересно. Думаю, это некоторая совокупность причин. К тому же, узнавать причину имеет смысл, когда ты можешь учесть это на будущее. Ну, например: «Зря вы, Елизавета Станиславовна, за Музей истории ГУЛАГа заступились. Если бы не заступились, мы бы вас не уволили». Этого не было сказано, просто предположим», — объясняла она.
До Пушкинского музея Лихачева шесть лет руководила Музеем архитектуры им. А.В. Щусева, показав себя опытным искусствоведом.

По мнению Лихачевой, некоторые считали ее «несистемным человеком». Видимо, она была неудобна для выполнения определенных задач — таких как приказы, которым требуется следовать без полного понимания. Ей нужна была обратная связь, что устраивало на старом месте работы не всех.

Читайте также:

Модель Алеся Кафельникова о хейте на пластику: «Грудь сама не восстановилась, а результом операции я довольна»

«От нервов отказало зрение»: Вдова Баталова рассказала, как живет после смерти артиста Алексея

«Кто-нибудь еще нервничает, кроме меня?»: Мэттью Макконахи возобновил карьеру в кино
#история
#правила
#увольнение
#музей
#будущее
Россиянам объяснили, кого оштрафуют за работу на дому
Адвокат Костина пояснила, кого в РФ оштрафуют за работу на дому и на какую сумму
11 марта 2025, 03:45

Фото: iStock/undrey

Вести бизнес в жилой квартире разрешено при условии соблюдения прав соседей и государственных норм. Однако если «домашний бизнес» нарушает законные интересы других жильцов, то за него полагается штраф, пояснила агентству «Прайм» адвокат Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Наталья Костина.
Размещение офисов, производств, складов, медицинских учреждений, точек общепита или гостиниц в жилых помещениях запрещено. Причина проста: жильё часто не соответствует санитарным и техническим требованиям для планируемых видов деятельности.

Например, открытие мини-пекарни, салона красоты или частного детского сада потребует перепланировки, которая в большинстве случаев незаконна.

Нарушителям грозит штраф, в том числе и за самовольную перепланировку помещения: для граждан — от 1 до 1,5 тыс. рублей, для предпринимателей — до 3 тыс. рублей.

Костина добавила, что безопасными вариантами остаются консультации, надомный пошив и образовательные услуги, не связанные с изменением назначения помещения. «Правильную» обстановку для такого бизнеса создать намного проще.

Читайте также:

США возобновили экспорт кукурузы в Россию

«От нервов отказало зрение»: Вдова Баталова рассказала, как живет после смерти артиста Алексея

На загоревшемся у берегов Англии контейнеровозе перевозили цианистый натрий
#штраф
#жильё
#бизнес
#адвокат
#консультации
#услуги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала два новых загадочных сообщения 10 марта
11 марта 2025, 01:16

Фото: iStock/Grassetto

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «жужжалка», 10 марта передала два новых загадочных сообщения. В 10:58 по московскому времени в эфире прозвучало слово «водоклев», а в 15:50 — «аккордеон».
УВБ-76 вещает с 1976 года, оставаясь объектом интереса радиолюбителей. Её сигнал, состоящий из повторяющихся звуков и слов, породил множество теорий — от метеорологических наблюдений до арт-проектов.

Ранее, 6 марта, станция транслировала необычное слово «кайфогик», а 3 марта — слова «йотоласт» и «рунический». Информацию о последних передачах подтвердил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В декабре 2023 года УВБ-76 привлекла внимание трансляцией песни Shamana «Я — русский», фрагментов «Лебединого озера» и гимна СССР. Несмотря на слухи о возможной связи с военными шифрами, военный эксперт Василий Дандыкин опроверг эти предположения, заявив, что станция не используется для передачи секретных данных.

Читайте также:

Российский боец Александр Емельяненко успешно перенёс операцию на позвоночнике

Скончался польский актер Анджей Мирецкий

На загоревшемся у берегов Англии контейнеровозе перевозили цианистый натрий
#станция
#эксперт
#ссср
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Поражение мозга»: Врач рассказал, о каких болезнях говорит потеря обоняния
Врач Новоселов: потеря обоняния может говорить о болезни Альцгеймера
10 марта 2025, 17:24

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Внезапная потеря обоняния может быть ранним признаком деменции, предупреждают неврологи.
Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в беседе с «Радио 1» заявил, что потеря обоняния, действительно, нехороший признак.

«Мы многое не знаем о мозге. Обоняние отвечает за так называемый "старый мозг": глубинные структуры лимбико-ретикулярной системы, которые тесно связаны с механизмами нашей памяти. В мозге все связано. Поэтому потеря обоняния — признак того, что что-то пошло не так. Для нейродегенеративных заболеваний самое основное — болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, для которых как раз характерны подобные нарушения в виде исчезания запахов», — объяснил эксперт.

По его словам, во время пандемии многие теряли запахи и вкусы, что тоже говорило о поражении мозга и системы.

«Механизмы памяти, механизмы запахов, вообще любая эфферентная система (запах, вкус, звук) с возрастом все чаще нарушается, и это неблагоприятный признак», — прокомментировал гериатр.

Читайте также:

«Под конец жизни»: Гериатр прокомментировал редкие выходы в свет Юрия Антонова

«Находится в коме»: Врач раскрыла неожиданные признаки эпилепсии

«Номофобия»: Невролог рассказал, кто в группе риска новой зависимости
#болезнь
#врач
#нарушения
#врачи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алла Пугачёва пыталась меня убить — общественник Бородин
Общественник Бородин заявил о подготовке Аллой Пугачёвой покушения на него
10 марта 2025, 17:16

Виталий Бородин (Фото: Телеграм @vnborodinpolitik)

Алла Пугачёва планировала убить главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина. По крайней мере, в недобрых намерениях бывшей Примадонны в его отношении уверен сам общественник, который сегодня написал на неё заявление в Следственный комитет РФ.
Соответствующий документ Бородин передал генерал-майору юстиции Андрею Стрижову, сообщает телеграм-канал SHOT. В заявлении он написал, что в серьёз опасается за свою жизнь. По словам главы ФПБК, он узнал, что на него готовилось покушение, заказчицей которого могла быть Алла Пугачёва. Причина — деятельность возглавляемой им организации. Бородин призывал лишить певицу званий, государственных наград, признать иноагентом и привлечь к ответственности за её антироссийские высказывания. Вот артистка и решила ему отомстить самым радикальным способом — убить.

Виталию Бородину уже поступали в прошлом году сообщения с угрозами в адрес его самого и его близких, он уже писал на эту тему заявления в полицию. В этот раз глава ФПБК также не на шутку испугался возможной угрозы со стороны Пугачёвой. Он требует привлечь певицу к уголовной ответственности по статье «Покушение на убийство».

Читайте также:

«Вопреки всем трудностям»: Козловский рассказал о своей сложной жизни в России

«Хотел создать ненависть вокруг меня грязной ложью»: актер Данила Козловский выиграл суд против Бородина

Бородин: избитые в Туве солдаты возмутились из-за отправки на фронт с ранениями
#убийство
#жизнь
#алла пугачёва
#покушение
#певица
#ск рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фильм «Отряд Светлячков» выйдет в прокат 10 апреля 2025 года
10 марта 2025, 16:31

Фото: iStock/LeMusique

10 апреля 2025 года в кинотеатральный прокат России выйдет патриотический полнометражный игровой фильм «Отряд Светлячков», созданный при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества.
Фильм «Отряд Светлячков» — о мальчике, который с помощью сетевых технологий попадает в Крым во время Великой Отечественной войны. Картина демонстрирует служение Отечеству и ответственность за его судьбу, популяризирует историческую память о Великой Отечественной войне, пропагандирует гуманизм, патриотизм, взаимопомощь и взаимоуважение, а также высокие нравственные идеалы.

Картина основана на реальных событиях обороны Аджимушкайских каменоломен и раскрывает героизм простых людей, включая подростков, защищавших родину в мае 1942 года.

Фильм можно посмотреть по программе «Пушкинская карта». Он направлен на патриотическое воспитание молодого поколения. «Отряд Светлячков» является мощным социальным инструментом, который объединяет поколения, пробуждает историческую память и вдохновляет на личностный рост. Проект затрагивает социально важные темы для молодёжи и подчёркивает важность знаний истории своей семьи и страны.

Картина уже получила множество положительных отзывов от первых зрителей и удостоилась наград на российских кинофестивалях.

Для организованных групповых походов на фильм «Отряд Светлячков» можно обращаться в любой удобный кинотеатр, даже если фильма нет в расписании.

Читайте также:

Певец из Подмосковья примет участие в вокальном телеконкурсе «Звезда»

Харрисон Форд отказался вести «Оскар-2025» из-за редкого заболевания

«У меня была такая среда: много наркотиков и алкоголя»: неудачные браки Валерии Гай Германики и спасение режиссера в религии
#певец
#спасение
#карта
#фильм
#проект
#картина
#семьи
#воспитание
#память
#страны
#рост
#крым
#заболевания
#патриотизм
#пушкинская карта
Следите за нашими новостями
в удобном формате