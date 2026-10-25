В Башкирии бобры устроили аварию на водозаборе и оставили без света два насоса
В Башкирии бобры обесточили насосы на водозаборе. Об этом сообщает администрация Белорецкого района Республики.
Грызуны повредили три дерева на Катайском водозаборе, и те упали на линии электропередачи. Из-за этого обесточились два из трёх водозаборных насосов.
Как уточнили в администрации, на место оперативно прибыли директор водоканала Евгений Петров и бригада городских электросетей. Специалисты осмотрели повреждённый участок и приступили к восстановительным работам. Электрики быстро устранили аварию и запустили насосы, которые снабжают водой весь город. Сейчас водоснабжение работает в штатном режиме.
Отмечается, что жители Новосибирской области страдают от нашествия бобров. Из-за строительства их плотин окрестности заболачиваются, деревья гибнут, а в небольших реках нарушается водный режим.
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