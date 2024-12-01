Эпидемиолог назвал число живущих с ВИЧ-инфекцией россиян

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Примерно 1,2 миллиона россиян ВИЧ-инфицированы, каждый год выявляют приблизительно 60 тысяч новых пациентов, рассказал «Интерфаксу» эпидемиолог Роспотребнадзора Вадим Покровский. Он уточнил, что в последние три года количество новых инфицированных снижается.
«За всю историю, начиная с первого случая, который был обнаружен в 1987 году, и по настоящее время, ВИЧ-инфекция обнаружена у 1,7 млн россиян», — пояснил специалист.Покровский добавил, что в настоящее время около полумиллиона человек уже мертвы, а наибольшее количество случаев заболевания выявили в 2016 году.
Ранее в Роспотребнадзоре прокомментировали рост заболеваемости пневмонией. Специалисты разъяснили, кто возбудитель заболевания и как оно передается.
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Никита Кротов